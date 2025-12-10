Leite vor Winter-Abschied – Fenerbahçe interessiert

Beim 1. FC Union Berlin könnte Innenverteidiger Diogo Leite im Winter zum Transfer-Thema werden. Der Portugiese besitzt bei den Köpenickern nur noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Ein Verkauf in der kommenden Wechselperiode wäre damit die letzte realistische Möglichkeit, eine Ablöse zu erzielen. Laut der "BILD" soll mit Fenerbahçe Istanbul ein weiterer internationaler Interessent in das Rennen um den 26-Jährigen eingestiegen sein.

Fenerbahçes Trainer Domenico Tedesco soll Leite dem Bericht zufolge als bevorzugte Verstärkung für die Defensive sehen. Unklar bleibt, ob der Klub bereit ist, eine im Raum stehende Summe von rund 12 Millionen Euro zu zahlen. Diese würde dem geschätzten Marktwert des Abwehrspielers entsprechen. Neben dem türkischen Topverein gilt laut Medienberichten auch die AC Florenz weiterhin als potenzieller Abnehmer.

Zuletzt saß Leite beim Ligaspiel in Wolfsburg über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Ob dies im Zusammenhang mit den Transferüberlegungen steht, ist offen. Der Innenverteidiger hatte im DFB-Pokal gegen Bayern München einen schwachen Tag erwischt, was eine sportliche Begründung für die Rotation darstellen könnte.