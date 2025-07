Leistungsvergleich -Turnier der U14 Förderliga NLZ im Cham 2025

Leistungsvergleich-Turnier der U14 Förderliga NLZ – DJK Ingolstadt Turniersieger 2025

Am Samstag fand der Leistungsvergleich der U14 in Cham statt, bei dem neben dem DJK Ingolstadt auch der ASV Neumarkt, der 1. FC Passau und die Gastgeber, der ASV Cham, teilnahmen. Unter der neuen Leitung von Adil Purisevic feierte die U14 ein erfolgreiches Trainer-Debüt für den DJK Ingolstadt. Am Wochenende war die Mannschaft gleich drei Mal über 120 Minuten gefordert und zeigte dabei starke Leistungen.

Das Auftaktspiel gegen den ASV Neumarkt am selben Tag konnten die Blau-Weißen aus Ingolstadt mit 1:0 durch Dominik Kamm ungefährdet für sich entscheiden. Es hätte höher ausfallen können, da die Stürmer des DJK ihre Chancen nicht effizient nutzten.

Im zweiten Spiel gegen den 1. FC Passau gewann die Mannschaft ebenfalls mit 1:0. Auch hier zeigte sich ein ähnliches Bild wie im ersten Spiel: Viele Torchancen, aber nur ein Tor – man musste sich mit dem knappen Ergebnis zufriedengeben. Das letzte Spiel des Turniers, das auch das Spitzenspiel gegen den ASV Cham war, begann für den DJK mit einer Führung durch Bastian Kober, der in der Fünfzehnte Minute traf. Zehn Minuten später wurde ein Ballverlust im Mittelfeld teuer für die Ingolstädter. Der ASV Cham konterte blitzschnell und erzielte durch ihren schnellen Stürmer den Ausgleich zum 1:1. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn der DJK schlug sofort zurück. Ein Eckball von Büyamin Can vom zweiten Pfosten brachte den Ball in den Strafraum, wo Bastian Kober goldrichtig stand und sein zweites Tor des Turniers erzielte – 2:1, Endstand.

Fazit des Trainers Adil: Die Jungs zeigten beim Leistungsvergleich in Cham heute starke Leistung. Defensiv waren wir kompakt und sehr stabil, nur ein Gegentor. Im Mittelfeld, mit dem hohen Pressing Spiel, waren wir dem Gegner oft einen Schritt voraus. Offensiv wächst die Mannschaft noch; bei so vielen Torchancen mussten wir effizienter und cleverer im Abschluss sein. Bis zum ersten Punktspiel der Saison gegen FC Memmingen daheim am 21.09.2025 wollen wir als Trainer-Team die Mannschaft Best möglich auf nächste Level vorbereiten.