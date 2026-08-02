Leistungsvergleich im Schwarzatal; Teil 1

– Foto: Benno Ewigleben

Der Gastgeber, bei dem A-Juniorenspieler Fabian Rainer diesmal das Tor hütete, erarbeitete sich ein deutliches Chancenplus, wucherte aber bei der Torausbeute. Die Ersatz geschwächte SG aus Mellenbach, Sitzendorf, Ober- und Unterweißbach hielt mit einfachen fußballerischen Mitteln dagegen und besaß in Max Müller (40., 64., 88.) einen Dreifach-Knipser. Auf Seiten des TSV Bad Blankenburg zielten Moritz Hauser (3., 71.) und Nick Wipprecht (44., 63.) am besten. Auch Patrick Fiur (42.) und Janek Hegewald (37.) brachten das Runde in das Eckige. Jedoch die eigentlichen Bad Blankenburger Angriffsspieler gingen diesmal leer aus. Beide Defensivabteilungen müssen sich bis zum Punktspielauftakt wohl steigern, möchten ihre Teams in der Meisterschaft wieder oben mitspielen. Aber bis dahin (14.08. in Bad Blankenburg: KOL-Eröffnungsspiel) fließt noch etwas Wasser die Schwarza herunter, und es sind hoffentlich alle Spieler gesund aus dem Urlaub zurück. Am nächsten Wochenende (Sa, 8.8., 15:00) gibt es am Hainberg den zweiten Teil der Leistungsvergleiche im Tal der Schwarza live zu sehen: Der SV 1883 Schwarza ist zu Gast in Bad Blankenburg.