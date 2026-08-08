Leistungsvergleich an der Schwarza; Teil 2

– Foto: M Hzwei

Nach Wiederanpfiff beruhigte sich das Spiel etwas. Beide Trainer nutzten die Wechselmöglichkeiten aus. Es dauerte bis zur 67.Spielminute, in der Jonas Körner das 5:3 erzielte. Zuvor hatte Mohammad Noor Alfreij seinen dritten Torerfolg im Spiel knapp verpasst (66.). Aber erst als Moritz Schauseil das sechste Tor für die Bad Blankenburger im fair geführten Test gegen den Ortsnachbarn SV 1883 Schwarza erzielte, bogen die Männer vom Hainberg endgültig auf die Siegerstraße ein. Die Gäste hatten ordentlich dagegen gehalten und zu einem unterhaltsamen Neun-Tore-Spiel beigetragen. Der TSV Bad Blankenburg gewann nach dem erfolgreichen Test gegen die SG Schwarzatal auch den zweiten Teil der Leistungsvergleiche im Schwarzatal mit 6:3. Beiden Teams bleibt zu wünschen, dass sie verletzungsfrei und erfolgreich durch die Spielserie 2026/27 kommen.

Das Spiel startete zuschauerfreundlich mit offenem Visier und 4 Toren in der Anfangs-Viertelstunde, da beide Teams mächtig auf das Gaspedal traten. In der 6.Spielminute stifteten eine Flanke von Rusche und SV-Torhüter Sebastian Korn Verwirrung im Gästestrafraum; Der geklärte Ball landete schlussendlich am Lattenkreuz. Danach ging es Schlag auf Schlag: Zuerst schoss Mohammad Noor Alfreij aus 16,5 Metern den TSV in Führung 1:0 (10.). Danach verarbeitete Nicky Bechmann die Vorarbeit von Niklas Pakstaitis zum Ausgleich für den SV 1883 - 1:1 (12.). Es folgte der zweite Treffer des Syrers im TSV-Dress - Mohammad Noor Alfreij aus 12 Metern frei stehend ins rechte Eck: 2:1 (14.). Die Elf von 1883-Trainer Tom Oschmann antwortete darauf promt: Nach feinem Zuspiel von Dominic Leinhos feuerte Niklas Pakstaitis die Spielkugel aus 14 Metern zum erneuten Ausgleich in die Maschen 2:2 (16.). Nun kam ein Zwischenspurt der Männer vom Hainberg: Jonas Körner markierte den dritten TSV-Treffer im Spiel mit einem platzierten Schuss aus zirka 13 Metern - 3:2 (19.). Und Robert Krämer baute die Führung auf Vorarbeit von Mohammad Noor Alfreij weiter aus - 4:2 (21.). Zehn Minuten später robbten sich die Gäste aus dem Gemeindetal wieder heran: Erneut traf Niklas Pakstaitis nach Zuspiel von Dominic Leinhos - 4:3-Anschlusstreffer (31.). Robert Krämer als auch Niklas Pakstaitis und Leon Schmidt hatten die Gelegenheiten am Resultat bis zur Halbzeitpause etwas zu ändern (36., 41., 42.). So aber blieb es an der wilden Schwarza bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Andre Schneeweiß (Probstzella) bei der knappen 4:3-Führung des TSV Bad Blankenburg. Aber auch ein 5:5-Remis wäre wohl leistungsgerecht gewesen.