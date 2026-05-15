Leistungsträger verlängert beim Regionalliga-Vizemeister Der SGV Freiberg kann weiterhin auf Tino Bradara setzen. von red/pm · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Franz

Der SGV Freiberg steht bereits vor Saisonende als Vizemeister der Regionalliga Südwest fest und setzt nun auch in der Kaderplanung ein Zeichen. Tino Bradara hat seinen Vertrag verlängert. Der Defensivspieler bleibt damit Teil einer Mannschaft, die Stabilität und sportlichen Anspruch weiter miteinander verbinden will.

Bradara gehört zu jenen Spielern, deren Wert sich nicht allein in Toren oder Vorlagen messen lässt. In der laufenden Regionalliga-Saison kam er 23 Mal zum Einsatz und erzielte ein Tor. Insgesamt stehen in seiner Laufbahn 206 Spiele, 14 Treffer und sechs Vorlagen. Ausgeklammert ist dabei seine Aktivität in der Icon League, in der er ebenfalls aufläuft. Für Freiberg zählt vor allem, dass Bradara Erfahrung, Verlässlichkeit und Identifikation mitbringt. Morgen, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau SGV Freiberg Freiberg 14:00 PUSH Seine Karriere führte ihn über verschiedene anspruchsvolle Stationen. Nach der Jugend bei den Stuttgarter Kickers spielte er für Sandhausen II in der Oberliga Baden-Württemberg, anschließend für den SSV Ulm 1846 und den TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest. Seit seiner Zeit in Freiberg hat er sich als fester Bestandteil des Kaders etabliert. Bereits in der Regionalliga-Saison 2022/23 absolvierte er 31 Spiele für den SGV, auch in den vergangenen Jahren blieb er ein wichtiger Baustein.