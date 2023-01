Leistungsträger verlängern beim SV Schermbeck Oberligist SV Schermbeck hat die nächsten Vertragsverlängerungen bekanntgegeben.

Jan Bachmann, Marius Lackmann und Jos Krechting bleiben bis 2024 an Bord.

Während Bachmann (21) in seiner zweiten Saison beim SVS absoluter Leistungsträger ist, ist Lackmann (23) als Sommerneuzugang vom FC Eintracht Rheine erst nach und nach voll eingeschlagen und gehörte zuletzt immer zum Stammpersonal. Der 19-jährige Krechting ging nach seiner Ausbildung beim SC Preußen Münster im letzten A-Junioren-Jahr zum SV Schermbeck und wurde dort im Sommer in die 1. Mannschaft übernommen. Immerhin neun Einsätze stehen auch bei ihm zu Buche.

Cem Kara, Sportlicher Leiter der SV Schermbeck, berichtet: "Jan ist im zweiten Jahr bei uns und hat sich trotz seines jungen Alters zu einem Führungsspieler entwickelt. Er ist eine feste Größe geworden und absoluter Leader auf dem Platz. Man merkt, dass er sich bei uns wohl fühlt und es ihm Spaß macht. Marius haben wir im letzten Jahr beobachtet und er hat unsere Eindrücke mehr als bestätigt. Er ist die Ruhe vor dem Sturm und ein sehr, sehr kluger Spieler. Wenn ich unsere Neuzugänge bewerten müsste, gehört er zur Kategorie "Top". Charakterlich einwandfrei und menschlich überragend, er passt perfekt zu unserem Trainerteam. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns bleibt. Jos hat bei uns eine enorme Entwicklung genommen. Innerhalb des letzten Jahres hat er den Sprung von der A-Junioren-Bezirksliga in die Oberliga geschafft. Mit 19 Jahren ist seine Entwicklung noch lang nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil, sie ist noch ganz am Anfang und wir werden das Potential, das in ihm steckt, weiter fördern."