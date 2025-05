Leistungsträger Hedon Selishta verlängert bei Eintracht Nordhorn

Bei Eintracht Nordhorn läuft es zurzeit – am Mittwoch konnte das Stadtderby gegen Vorwärts Nordhorn II gewonnen werden, womit die Meisterschaft zum greifen nahe ist. Nun gibt es auch in Sachen Kaderplanung erfreuliche Nachrichten. Wie der Verein kürzlich bekannt gab, hat Hedon Selishta seinen Vertrag beim Bezirksligisten verlängert.

Der 32-Jährige Selishta ist zweifelsohne maßgeblich am Erfolg von Eintracht Nordhorn beteiligt. Mit starken 32 Toren und zwei weiteren Assists in 25 Einsätzen ist er in der laufenden Spielzeit nicht mehr wegzudenken aus dem Kader von Trainer Christoph Hemlein. Dazu kommt, dass er nicht nur auf dem Platz fungiert, sondern auch noch die Rolle als Co-Trainer ausübt. Selishta bringt mit seiner großen Erfahrung, aus unter anderem Regionalligazeiten, sein Team immer wieder voran und glänzt zudem mit absoluter spielerischer Klasse. Nicht ohne Grund setzt Hemlein große Stücke auf ihn und lässt ihn nahezu immer 90 Minuten durchspielen. Auch im vergangenen Derby am Mittwoch gegen Vorwärts Nordhorn II war es Hedon Selishta, der mit seinem Führungstreffer zum 1:0 den so wichtigen Heimsieg für Eintracht einleitete. Der routinierte Offensivmann kam erst vor der Saison vom Landesligisten SV Holthausen-Biene und könnte schon bald in diese Spielklasse zurückkehren.