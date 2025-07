Leistungsträger bleibt: Yesua Motango unterschreibt fest beim

Der SV Wilhelmshaven kann einen wichtigen Akteur der Rückrunde weiter an sich binden: Yesua Motango wird auch in der kommenden Saison für den Oberligisten auflaufen. Der 20-Jährige war im Januar 2024 auf Leihbasis von Regionalligist Rot-Weiß Erfurt an die Jade gewechselt – nun wurde der Wechsel nach der Vertragsauflösung in Erfurt fest vollzogen.