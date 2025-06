Leistungsträger bleibt an Bord

Der SV Wilhelmshaven kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste eines seiner konstantesten Offensivkräfte zählen: Benny Boungou hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit auch 2025/26 an der Jade. Der 29-jährige Kongolese gehörte in der abgelaufenen Spielzeit zu den Dauerbrennern im SVW-Trikot und entwickelte sich unter Trainer Florian Schmidt zu einem der tragenden Spieler.