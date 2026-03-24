 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Leistungsträger bleibt

SV Türkgücü Kassel setzt weiter auf Bruno Luis

von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

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Bruno Luis
Bruno Luis

Der SV Türkgücü Kassel kann auch in der kommenden Saison mit Bruno Luis planen. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, hat der Defensivspieler seinen Vertrag verlängert.

Damit bleibt den Kasselern ein erfahrener Akteur erhalten, den der Verein vor allem wegen seines Einsatzes, seiner Leidenschaft und seiner Stabilität schätzt. Aus Sicht von Türkgücü ist Luis damit weiterhin ein wichtiger Baustein in der Defensive.