Leistungsträger bleibt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Türkgücü Kassel kann auch in der kommenden Saison mit Bruno Luis planen. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, hat der Defensivspieler seinen Vertrag verlängert.
Damit bleibt den Kasselern ein erfahrener Akteur erhalten, den der Verein vor allem wegen seines Einsatzes, seiner Leidenschaft und seiner Stabilität schätzt. Aus Sicht von Türkgücü ist Luis damit weiterhin ein wichtiger Baustein in der Defensive.