Leistungsträger bleibt

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz kann im Abstiegskampf ein wichtiges Signal setzen: Vizekapitän Mika Seifert hat dem Gruppenligisten seine Zusage für die kommende Saison gegeben – unabhängig von der Spielklasse. Der 20-Jährige verlängert damit über die laufende Runde hinaus und bleibt weiterhin Teil des Mannschaftsrats.
Im Verein genießt Seifert nach eigenen Angaben hohe Wertschätzung, auch abseits des Platzes: Als Spielerpate unterstützt er die E1-Jugend unter der Leitung von Stefan Rudolph. Nach Darstellung des Klubs gab es trotz Interesses anderer, teils höherklassiger Vereine früh Klarheit, dass Seifert den eingeschlagenen Weg in Felsberg weitergehen will.