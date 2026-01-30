 2026-01-27T15:58:05.997Z

Leistungsträger bleibt

Seifert verlängert klassenunabhängig beim FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz kann im Abstiegskampf ein wichtiges Signal setzen: Vizekapitän Mika Seifert hat dem Gruppenligisten seine Zusage für die kommende Saison gegeben – unabhängig von der Spielklasse. Der 20-Jährige verlängert damit über die laufende Runde hinaus und bleibt weiterhin Teil des Mannschaftsrats.

Im Verein genießt Seifert nach eigenen Angaben hohe Wertschätzung, auch abseits des Platzes: Als Spielerpate unterstützt er die E1-Jugend unter der Leitung von Stefan Rudolph. Nach Darstellung des Klubs gab es trotz Interesses anderer, teils höherklassiger Vereine früh Klarheit, dass Seifert den eingeschlagenen Weg in Felsberg weitergehen will.