Leistungsträger bleiben an Bord! Drei Zusagen für Schüttorf

Nach nur vier Punkten aus den vergangenen sieben Landesliga-Spielen rutschte der FC Schüttorf bis auf Rang neun ab und man hängt den eigenen Erwartungen hinterher. Dennoch gaben nun drei Leistungsträger ihre Zusage für die kommende Saison. Ein Zeichen an das gesamte Team..
Der Erste, der seine Zusage gegeben hat, ist Steffen Kronemeyer. Der 24-Jährige kam im Sommer zu Schüttorf, nachdem er zuvor eine gefühlte Ewigkeit für Weiße Elf Nordhorn spielte. In der laufenden Saison hat der offensive Mittelfeldspieler in 15 Partien sechs Tore erzielt und ebensoviele vorbereitet.
Außerdem gab Sam Martron seine Zusage für die kommende Saison. Martron kam aus der eigenen Jugend, wechselte allerdings im vergangenen Jahr zur Zweitvertretung vom SV Meppen und lief dort 25 Mal in der Oberliga auf. In der kommenden Saison spielte der 22-Jährige 16 Mal, traf sieben Mal und stand zwölf Mal in der ersten Elf.
Der dritte im Bunde ist Marc Knoop, der ab Sommer dann in seine elfte Saison beim FC Schüttorf gehen wird. Der Verteidiger lief bereits über 200 Mal für Schüttorf auf und ist auch in der laufenden Saison eine feste Größe beim Landesligisten. 14 Mal spielte der 29-Jährige und traf zwei Mal.
Weiter geht es für den FC Schüttorf in der Liga am 08.03 gegen Eintracht Nordhorn. Vorher findet allerdings der prestigeträchtige Vechta-Cup statt.