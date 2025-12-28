Leistungsträger bleiben an Bord! Drei Zusagen für Schüttorf

Nach nur vier Punkten aus den vergangenen sieben Landesliga-Spielen rutschte der FC Schüttorf bis auf Rang neun ab und man hängt den eigenen Erwartungen hinterher. Dennoch gaben nun drei Leistungsträger ihre Zusage für die kommende Saison. Ein Zeichen an das gesamte Team..

Der Erste, der seine Zusage gegeben hat, ist Steffen Kronemeyer. Der 24-Jährige kam im Sommer zu Schüttorf, nachdem er zuvor eine gefühlte Ewigkeit für Weiße Elf Nordhorn spielte. In der laufenden Saison hat der offensive Mittelfeldspieler in 15 Partien sechs Tore erzielt und ebensoviele vorbereitet.

Außerdem gab Sam Martron seine Zusage für die kommende Saison. Martron kam aus der eigenen Jugend, wechselte allerdings im vergangenen Jahr zur Zweitvertretung vom SV Meppen und lief dort 25 Mal in der Oberliga auf. In der kommenden Saison spielte der 22-Jährige 16 Mal, traf sieben Mal und stand zwölf Mal in der ersten Elf.