Leistungsträger beim MSV Duisburg vor der Rückkehr

Due gute Nachricht vorweg: "Patrick Sussek wird am Samstag im Kader stehen." Das betont MSV-Cheftrainer Hirsch beim Pressegespräch vor dem Drittliga-Spiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Weitere Rückkehrer aus dem Lazarett erwartet der Übungsleiter allerdings noch nicht. Rund 19.000 Zuschauer erwartet der Verein im Wedaustadion, aktuell sind 15.266 Ticket über die Ladentheke gegangen.

Die Vorbereitung auf die Partie begann für die Spieler der Zebras mit einer intensiven Einheit am Mittwoch, am Donnerstag stand dann der Gegner und die taktische Ausrichtung im Vordergrund. Am Freitag wird im Abschlusstraining noch weiter an den Feinheiten gefeilt, die Hirsch und sein Trainerteam den Kickern mit auf den Weg geben wollen. Denn klar ist: Der MSV geht als Favorit in die Partie.

"Wir sind Tabellenführer und das wollen wir auch bleiben. Natürlich ist jetzt jeder motiviert, uns die erste Niederlage zuzufügen. Wir haben nach sieben Spielen 19 Punkte", sagt Hirsch. Mit sieben Zählern belegt der FCI den 14. Rang in der Tabelle. Trotzdem ist es eine gestandene Drittliga-Mannschaft. "Ingolstadt hatte eigentlich immer sehr enge Partien. Wir wissen, was sie machen, wir sind inzwischen aber auch so erfahren, dass wir reagieren können, wenn sie uns auf dem Platz etwas anderes anbieten. Es wird viel von der Tagesform abhängen.