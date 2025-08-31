Leistungsteigerung nach der Pause: SGV Freiberg setzt Siegesserie fort

Zähe erste Hälfte ohne Durchschlagskraft

Trainer Kushtrim Lushtaku sparte nach dem Abpfiff nicht mit Selbstkritik: „Mit der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden. Wir haben kaum Lösungen gefunden im letzten Drittel, um uns Chancen zu erarbeiten.“ Die Freiberger taten sich schwer, gegen die kompakt stehenden Gäste Räume zu öffnen. Zwar kontrollierte der SGV Ball und Gegner, doch zwingende Möglichkeiten blieben aus.

Steigerung nach der Pause

Die Ansprache in der Kabine zeigte Wirkung. „Wir kommen dann raus aus der Halbzeit, machen es dann viel besser, kommen immer wieder zu Chancen, arbeiten uns über Außen viele Räume, erzielen das 1:0“, bilanzierte Lushtaku. Marco Kehl-Gómez brach in der 63. Minute den Bann und markierte das entscheidende Tor der Partie.

Balingen fordert Freiberg

Der Freiberger Trainer betonte, dass der Erfolg hart erkämpft war: „Ich muss sagen, es war eine harte, schwere Geburt heute. Nichtsdestotrotz muss man auch so Spiele gewinnen. Balingen hat es richtig gut gemacht, hat viele Bälle gewonnen, hoch gepresst.“ Trotz dieser Schwierigkeiten behauptete Freiberg seine defensive Stabilität und ließ keinen Gegentreffer zu.

Fokus auf die nächsten Aufgaben

Am Ende überwog die Zufriedenheit, auch wenn Lushtaku Verbesserungsbedarf sah: „Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz will ich, dass wir Fortschritte machen in unserem Spiel, von Spiel zu Spiel. Daran werden wir jetzt weiter hart arbeiten. Der volle Fokus liegt jetzt auf Walldorf kommenden Freitag.“ Mit fünf Siegen aus fünf Spielen reist Freiberg als Spitzenreiter zum nächsten Auswärtsspiel.