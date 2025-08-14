Leistungssteigerung möglich? SVH empfängt den SSV Weng

Der SV Haidlfing tritt in seinem Heimspiel am kommenden Freitag gegen den SSV Weng an, wobei beide Teams mit jeweils 6 Punkten in der Tabelle eng beieinander liegen, was für zusätzliche Spannung sorgt. Im Rückblick auf die letzte Begegnung gegen den FC Oberpöring musste der SV Haidlfing eine verdiente 2:3-Niederlage hinnehmen. Die Partie begann vielversprechend, als Tim Fischer in der 9. Minute das Führungstor für Haidlfing erzielte. Doch noch vor der Halbzeit gelang es Stürmer Daniel Heigl vom FC Oberpöring, in der 36. Minute auszugleichen, sodass die Mannschaften mit einem Zwischenstand von 1:1 in die Pause gingen. Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag, als sowohl Luca Steiner vom SV Haidlfing als auch Daniel Heigl vom FC Oberpöring frühzeitig das Feld nach roten Karten verlassen mussten. In Unterzahl kämpfte der SV Haidlfing darum, die Kontrolle zu behalten, doch der FC Oberpöringkonnte durch Tore in der 72. und 89. Minute auf 3:1 erhöhen. Ein später Elfmeter von Maximilian Reithmaier brachte den SV Haidlfing noch auf 2:3 heran, wobei jedoch letztendlich die Punkte an die Gastgeber gingen. Der SSV Weng verlor zum Auftakt der Saison ebenfalls in Oberpöring. Daraufhin folgten überzeugende Siege gegen Ottering mit 5:1 und Hainsbach mit 4:2.

Spielertrainer Stoiber muss für die kommende Begegnung nicht nur auf die verletzten Stammkräfte Sebastian Glück und Thomas Stoiber verzichten, sondern auch auf den gesperrten Spieler Luca Steiner. Ebenfalls verhindert sind einige Urlauber, sodass sich die Startformation, nicht nur wegen der Leistungen gegen Oberpöring, gegenüber den vorherigen Partien deutlich verändern wird. Der personelle Engpass ist eine Chance für die anderen Spieler, die noch nicht so viele Minuten sammeln konnten. Das Team wird die Aufgabe gegen den Tabellenvierten des letzten Jahres fokussiert angehen. Vor allem das Defensivverhalten und die Laufbereitschaft muss in allen Mannschaftsteilen deutlich verbessert werden, um nicht wieder als Verlierer vom Platz zu gehen. Der SSV Weng hat mit den beiden Ex-Landeligaspielern Maier und Buric mitunter die Beste Sturmreihe der Liga. Diese wird für reichlich Arbeit für Tomahogh und Kollegen sorgen. Auch die beiden jüngsten Siege werden zu einem gestärkten Selbstbewusstsein beitragen. Der Anpfiff in Haidlfing erfolgt um 16:15 Uhr, und die Fans können sich auf einen spannenden Fußballnachmittag freuen, an dem beide Teams bereit sind, alles zu geben, um die drei Punkte zu sichern.