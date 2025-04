Leistungssteigerung erwünscht

Dieses Ergebnis besitzt selbst im Eishockey Seltenheitswert. Zwölf Tore in 90 Minuten gibt es nicht oft. "Nein, das habe ich wirklich noch nicht erlebt", sagt David Pfeiffer angesprochen auf den 8:4-Sieg vom vergangenen Wochenende beim ASC Neuenheim.

Im Nachgang durften die Fachwerkstädter sogar hocherfreut auf die Tabelle schauen. Da mit Heddesheim und Walldorf II die beiden Konkurrenten im Kampf um Rang sechs am Osterwochenende verloren haben, rückte der VfB zwei Positionen nach vorne. Etwaige Freudenstürme bremst der Coach aber umgehend aus: "Das ist nur eine Momentaufnahme, die anstehende Aufgabe wird beispielsweise ungleich schwieriger für uns."

Am Samstag kommt mit dem GU-Türk. SV Pforzheim der mit Abstand beste Aufsteiger in den "Käfig". Anpfiff gegen den Tabellenvierten ist um 15.30 Uhr. "Das ist ein sehr gut besetzter Kader, der viele gute Ergebnisse eingefahren hat", sieht nicht nur Pfeiffer in den Goldstädtern keinen gewöhnlichen Aufsteiger und glaubt, "dass es ein richtiges spannendes Spiel werden wird."

Deutliche Besserung verspricht die eigene personelle Lage. Von zahlreichen gesundheitlich angeschlagenen und leichten Blessuren gezeichneten Kicker, die in Neuenheim passen mussten, könnten im Idealfall alle zurückkehren. Darunter sind mit Torhüter Andreas Dups, Alexander Rudenko, Dejan Tomic, Till Schweizer, Bennet Kuen, Philipp Mukisa Zentler und Tolga Ulusoy wichtige Akteure aus allen Mannschaftsteilen.