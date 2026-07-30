Leistungssteigerung: Erster Sieg inklusive "Anstoß-Tor"

– Foto: Benno Ewigleben

Trotz der Hitze zeigten beide Teams über weite Strecken des flotten Spieles eine nahezu punktspielreife Leistung. Den besseren Start hatte der TSV Bad Blankenburg. Als in der 7.Minute der Ball von der rechten Außenbahn seinen Weg zu Nick Wipprecht am zweiten Pfosten fand, gingen die Gastgeber 1:0 in Führung. Zehn Minuten später machte Robert Krämer deutlich, dass er defenitiv einen Torriecher besitzt - 2:0 (17.). Nach gutem Beginn häuften sich die Fehler im Spielaufbau des TSV Bad Blankenburg. Dadurch erhielten die Gäste immer wieder gute Umschaltmomente, welche die TSV-Defensive um Mateusz Szymanski glätten musste. Das ging bis zur 35.Spielminute gut. Doch als bei einem Eckstoß Pascal Roßmann ohne konkrete Zuordnung blieb, erzielte die zweite Garde der "Rossoneri" gar nicht einmal unverdient den 2:1-Anschlusstreffer. Da jedoch keinem Team mehr etwas Zählbares in der Restspielzeit der ersten Halbzeit gelang, wurden bei diesem 2:1-Spielstand die Seiten gewechselt.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Pauckenschlag: TSV-Spielführer Patrick Fiur entschloss sich unmittelbar nach dem Wiederanpfiff im Mittelkreis den Ball bewusst in Richtung Tor zu schießen. Dabei erwischte er den eingewechselten SV-Torwart auf dem falschen Fuß. Zu dessen Unglück segelte das Spielgerät genau unter den Querbalken in das Tor - Geniestreich; 3:1 (46.). Doch davon ließen sich die Gäste aus der Universitätsstadt nicht entmutigen. Sie versuchten immer wieder durch kluges Angriffspressing einen geordneten Spielaufbau der Gastgeber zu erschweren. Bei zwei daraus resultierenden Ballgewinnen hatte der SV jeweils die Gelegenheit den Rückstand zu verkürzen (56., 67.). Aber der routinierte TSV-Torhüter Paul Kalbe konnte nachweisen, dass er immer noch den Bus im Tor parken kann. Die Bad Blankenburger suchten nach Lösungen, um sich der Belagerung der Gäste zu entziehen. In der 75.Spielminute zeigten die Männer vom Hainberg, warum sie in der Vorsaison in ihrer KOL-Staffel den Bronze-Platz belegten. Mit einem durchdachten Spielzug, der im finalen Pass von Matthias Koch auf Philipp Vofrei gipfelte, spielte sich der TSV Bad Blankenburg sehenswert den Treffer zum 4:1-Endstand heraus (75.). Insgesamt war es eine sehr fair geführte und gutklassige Partie, an der auch die Gäste trotz 1:4-Niederlage einen großen Anteil hatten. Gegenüber der Vorwoche wussten sich die Männer vom Hainberg läuferisch und spielerisch zu steigern.