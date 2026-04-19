Leistungssteigerung der FLF-Frauen wird nicht belohnt

Kimberley Dos Santos schoss das erste luxemburgische Tor in der Nations League B – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Luxemburg startete stark und ging bereits in der 7.Minute durch Dos Santos in Führung. Nach einem präzisen Pass von Dietrich, der die israelische Abwehr überwand, erzielte die Saarbrückerin das erste Tor für Luxemburg in der Nations League B und sorgte für Jubel. Doch die Freude währte nur kurz, denn nur gut 2 Zeigerumdrehungen später glich Kats für Israel aus, nachdem sie sich über rechts durchsetzte und den Ball ins lange Eck beförderte.

Im weiteren Verlauf des Spiels war Luxemburg zunächst die bessere Mannschaft, Israel sorgte jedoch in der 34.' für einen Schockmoment als Kats mit einem guten Fernschuss aus 25 Metern traf, der vor Torhüterin Schlimé aufsetzte und ins Netz ging. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Selimhodzic auf 3:1, nachdem Luxemburg den Ball im defensiven Mittelfeld verlor und Israel schnell umschaltete.

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In der 2.Hälfte zeigte Luxemburg viel Kampfgeist und ein paar Abschlüsse, darunter u.a. einen Kopfball von Estévez García. Auch Charlotte Schmit hatte in der Nachspielzeit eine Gelegenheit, doch die israelische Torhüterin parierte sicher. Trotz der guten Leistung von Luxemburg blieb es beim Ergebnis von 3:1 zugunsten Israels, das die FLF-Auswahl trotz des ersten Treffers in der Liga B auf dem letzten Platz verharren lässt.

Schmit: „ruhiger und selbstbewusster als im ersten Spiel“

Mittelfeldspielerin Charlotte Schmit liess der FuPa-Redaktion eine kurze Sprachnachricht mit ihrem Fazit zur Partie zukommen: „Mit der Mannschaftsleistung bin ich sehr zufrieden. Ich finde, wir haben eine deutliche Reaktion auf das letzte Spiel gezeigt. Wir können sehr stolz sein, dass wir unser erstes Tor in der Liga B geschossen haben. Dass wir Israel ihre drei Treffer gewissermaßen geschenkt haben, hätte nicht sein müssen. Wir waren uns bewusst, dass die Liga B ein sehr gutes Niveau hat und dass es für uns gegen solche Gegner nicht einfach werden würde. Wir haben unser Bestes gegeben und ein gutes Spiel abgeliefert.

Wir standen sehr kompakt und konnten defensiv viele Wege besser aufnehmen. Mit dem Ball waren wir ruhiger und selbstbewusster als im ersten Spiel. Alle Spielerinnen, ob in der Startelf oder eingewechselt worden, haben ihr Bestes gegeben. Das hat man gemerkt und deshalb bin ich sehr stolz auf die Mannschaft und auf die gezeigte Leistung. Natürlich ist es kein Sieg, doch ich denke, dass wir gerade erst in der Liga B angekommen sind und wussten, auf was wir uns einlassen würden und dass es nicht einfach werden würde. Spiel wie dieses zweite gegen Israel sind dann kleine Lichtblicke, auf denen man aufbauen kann.“

Zirbes: „Ohne die zehn Minuten vor der Pause hat Israel wenig aus dem Spiel heraus kreiert“

Trainer Daniel Zirbes ebenfalls in einer Sprachnachricht: „Das war definitiv eine Leistungssteigerung über beide Hälften, aber leider unterliefen uns in der 1.Halbzeit nochmal drei blöde Fehler, die zu Toren führen. Generell sahen wir aber auch die Dinge, die wir uns über die Wochen erarbeitet haben sehr diszipliniert und sehr gut umgesetzt: in der Fünferkette die ganze Breite des Spiels abdecken können und die Tiefenläufe zum größten Teil verteidigen können.

Wir haben weniger Torchancen Israels zugelassen. Ohne die zehn Minuten vor der Pause, wo die blöden Tore dann fallen, hat Israel wenig aus dem Spiel heraus kreiert. In der 1.Halbzeit hatten wir offensiv mehr Durchschlagskraft, in der 2.Hälfte hat das dann ein bisschen abgenommen. Man muss natürlich auch sagen, dass durch die Wechsel in der 2.Halbzeit auch ein bisschen Unruhe reinkam, z.B. durch den verletzungsbedingten Wechsel, als die zuvor eingewechselte Aina Fernandes wieder ausgewechselt werden musste.

Im großen Ganzen war es trotzdem eine Leistungssteigerung von Spiel eins zu Spiel zwei. Darauf können die nächsten Monate und Lehrgänge aufgebaut werden. Ansonsten muss man sagen, dass es aufgrund der Steigerung ein Trainingslager war, in dem wir viel mit den Mädels gearbeitet haben. Durch die Personalsorgen waren wir gezwungen, teilweise ein bisschen zu improvisieren und uns immer wieder auf neue Situationen zu adaptieren.“

Der Spielbericht wurde per KI auf Basis des Livetickers generiert und von Paul Krier bearbeitet und angepasst.