Leistungssteigerung bei FLF-Frauen im zweiten Testspiel

Eine Lehre hatte der Nationaltrainer der „Rout Léiwinnen“, Dan Santos, bereits kurz nach dem ersten Testspiel auf Zypern gezogen: da er der Ansicht war, dass manche seiner Spielerinnen mental wohl noch im Flugzeug gewesen seien, würde er die Herangehensweise für die Pflichtspiele in der Nations League, die im März beginnt, ändern. Die erste der beiden Begegnungen war in der Tat zu fehlerbehaftet, das Tempo und die Gedankenschnelligkeit waren nicht auf dem Niveau, das man für die künftigen Partien in der Liga B benötigen wird. Insgesamt war die Begegnung am Freitag auf beiden Seiten von Fehlern geprägt, Zypern hatte das bessere Ende für sich.
Auch wenn die FLF-Frauen am Montagvormittag Luxemburger Zeit hinten ab und an zu viele Räume offen und damit Zypern zu vermeidbaren Torchancen kommen ließen, war der Gesamteindruck um einiges besser als vor dem Wochenende. Früh zwang man die Gastgeberinnen zu einem Eigentor. Vor allem Dietrich fiel positiv auf, nicht nur durch ihren Treffer, sondern auch, weil sie sich des Öfteren gut anbot. Mit tollen Spielzügen wie jener, der zum 3:0 führte, zeigte man Qualitäten, die in der Nations League B zum Erfolg führen könnten. Trotz allem dürfte das Tempo nach dem Aufstieg noch ausbaufähig sein, um sich auf höherem Level bewähren zu können.
Trainer Dan Santos: „Ich bin froh, dass wir 3:0 gewonnen haben und kein Gegentor kassiert haben. Die Vorgabe war, die Partie wie ein Play-Off-Spiel anzugehen. Die erste Begegnung haben wir mit 3:2 verloren, da wir wie gesagt mit dem Kopf noch im Flugzeug waren. Wir produzierten viele Fehler und brachten unsere Qualität am Freitag nicht auf den Platz. Heute war es dann das Rückspiel, wenn man es so nennen will, welches wir klar gewinnen müssten, wenn es ein Pflichtspiel gewesen wäre. Ich möchte, dass das Team in jedem Spiel wettbewerbsfähig ist. Trotz vieler Wechsel sammelten etliche Spielerinnen in der 1.Halbzeit Punkte, das war auch das Ziel.
Wir lagen verdient mit 3:0 in Führung und hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. In der 2.Hälfte verwalteten wir das Resultat eher, was aufgrund der vielen Wechsel aber auch normal ist. Ich bin sehr zufrieden. Taktisch haben wir viel probiert, Andreia Machada spielte so z.B. auf Rechtsaußen. Sie soll diese Position schon gespielt haben, wenn sie gegen Schottland mit Cherkane oder Kremer dort in einer Viererkette auflaufen müsste. Das sind so Kleinigkeiten, die wir nicht von Anfang an sondern während der Partie in der Spielanimation versuchen wollten. Wir sind zufrieden mit diesem Trainingslager. Wir haben gut gearbeitet, wir waren diszipliniert und die Mädels waren professionell. Es war wichtig, das letzte Spiel des Jahres zu gewinnen, das haben sie sich verdient.“
