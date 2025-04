Leistungsgerechtes Unentschieden zwischen TuS Garbsen und TSV Goltern

In einer temporeichen Partie mit wechselhaften Phasen und zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten haben sich der TuS Garbsen und der TSV Goltern 2:2 (0:1) getrennt. Beide Teams zeigten offensive Ansätze, ließen jedoch in entscheidenden Momenten die nötige Präzision und Konsequenz vermissen.

Für die Zuschauer entwickelte sich auf dem Rasen in Garbsen eine Begegnung mit offenem Visier. Der TSV Goltern begann engagiert und wurde bereits in der 27. Minute für seine mutige Spielweise belohnt: Nach einem sehenswerten Angriff über mehrere Stationen hob Christian Kolter den Ball über TuS-Schlussmann Hanuschke zur verdienten 1:0-Führung ins Netz. Auch in der Folge blieb Goltern tonangebend, verpasste es jedoch, seine Führung auszubauen. Besonders ärgerlich: Eine gute Gelegenheit direkt nach dem Seitenwechsel ließ Leon Bock ungenutzt, als er einen besser postierten Mitspieler übersah.

Doch Goltern zeigte Moral. In der 80. Minute setzte der eingewechselte Lewon Akopian nach starkem Solo den Ball zum 2:2 in den Winkel und krönte damit eine engagierte Schlussphase der Gäste. In den letzten Minuten lag sogar der Siegtreffer für Goltern in der Luft – zweimal scheiterte Christian Kolter in aussichtsreicher Position, darunter mit einem missglückten Lupfer in der Nachspielzeit.

Trainer Kuhn bilanzierte dennoch zufrieden: „Ich bin hochzufrieden. Wir sind auf einem absolut super Weg. Es macht einfach nur Spaß mit der Riegel.“ Die Aussage unterstreicht die aktuelle Entwicklung seiner Mannschaft, die sich durch Offensivfreude und spielerische Fortschritte auszeichnet – auch wenn der Ertrag in dieser Partie nicht dem Aufwand entsprach.