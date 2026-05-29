Leistungsgerechtes Unentschieden zwischen Dodesheide und Bad Laer

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

m Duell zweier Tabellennachbarn der Bezirksliga haben sich der SSC Dodesheide und der SV Bad Laer mit 1:1 getrennt. Vor dem letzten Spieltag liegt Bad Laer damit weiterhin einen Punkt und einen Platz vor dem SSC auf Rang acht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Die Partie begann intensiv und mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Nach einer Viertelstunde ging der SSC Dodesheide in Führung. Nanook Duvendack erzielte dabei seinen ersten Saisontreffer zum 1:0 für die Gastgeber.

Der SV Bad Laer fand jedoch schnell die passende Antwort. Nach feiner Vorarbeit von Jannik Tepe traf Torjäger Tom Debertshäuser nach rund einer halben Stunde zum 1:1-Ausgleich. Für Debertshäuser war es bereits der 14. Saisontreffer.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. Beide Mannschaften erspielten sich weitere Möglichkeiten und hatten Chancen auf den Siegtreffer, konnten diese jedoch nicht nutzen. Am Ende blieb es bei einem insgesamt gerechten Unentschieden.

„Heute war es wohl ein gerechtes Unentschieden in einem Spiel mit einigen Torchancen für mehr Tore als ein 1:1“, sagte SSC-Trainer Yannick Flottmann nach der Partie.