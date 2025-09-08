„Leistungsgerechtes Unentschieden“ – Torlose Punkteteilung in Forstinning

Bezirksliga-Reserve trotzt dem TSV Poing ein 0:0 ab. Die Partie in der Kreisklasse endete mit einem torlosen Unentschieden.
Mit einem torlosen Remis endete der erste Saisonauftritt in der Kreisklasse 6 (München) des TSV Poing (nach zunächst zwei verschobenen Spielen) bei der Reserve des Bezirksligisten VfB Forstinning. Die Heimelf ergatterte ihrerseits damit den ersten Punkt nach zwei Niederlagen zum Auftakt.
Hohenlindens Abteilungsleiter Falk Hüniger sah als Zaungast und Gegnerbeobachter „ein leistungsgerechtes Unentschieden“, sein Forstinninger Pendant Thomas Herndl freute sich zumindest über die Fortschritte beim VfB II gegenüber der 2:6-Niederlage zuletzt in Grafing.
Weniger glücklich reagierte Poings Co-Trainer Florian Muck auf den torlosen Spielausgang. „Unterm Strich waren es für uns zwei verlorene Punkte.“ Muck sah nämlich in Vertretung seines erkrankten Cheftrainers Stefan de Prato ein deutliches Chancenplus für seine Gastmannschaft.
Poing legte nach der zweiwöchigen Auftaktpause einen etwas holprigen Saisonstart hin, kam dann aber nach 20 Minuten etwas besser ins Spiel. Im zweiten Abschnitt tat sich in beiden Strafräumen dann auch zur Freude der Zuschauer etwas mehr. Die größte Chance der Forstinninger Platzherren von Freddy Schmutzer vereitelte Poings Schlussmann Krystian Antelmann, auf der Gegenseite rettete Fabian Parteli mit einem Spreizschritt gegen Thomas de Prato, und Florent Bobaj setzte einen Versuch ans Außennetz.
TSV-Trainer Florian Muck kündigte für das anstehende Dienstagstraining schon einmal verstärktes Torschusstraining und die Zufuhr von Zielwasser an. „Dann schaut die Welt am Donnerstag gegen Hohenlinden gleich ganz anders.“ An diesem Tag steht das erste Nachholspiel gegen den Nordrivalen an.