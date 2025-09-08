FB KK Forstinning (rot) Lukas Hensel vs Poing Sandro Siebert – Foto: Sro

„Leistungsgerechtes Unentschieden" – Torlose Punkteteilung in Forstinning

Bezirksliga-Reserve trotzt dem TSV Poing ein 0:0 ab. Die Partie in der Kreisklasse endete mit einem torlosen Unentschieden.

Mit einem torlosen Remis endete der erste Saisonauftritt in der Kreisklasse 6 (München) des TSV Poing (nach zunächst zwei verschobenen Spielen) bei der Reserve des Bezirksligisten VfB Forstinning. Die Heimelf ergatterte ihrerseits damit den ersten Punkt nach zwei Niederlagen zum Auftakt. Hohenlindens Abteilungsleiter Falk Hüniger sah als Zaungast und Gegnerbeobachter „ein leistungsgerechtes Unentschieden“, sein Forstinninger Pendant Thomas Herndl freute sich zumindest über die Fortschritte beim VfB II gegenüber der 2:6-Niederlage zuletzt in Grafing.

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr VfB Forstinning Forstinning II TSV Poing TSV Poing 0 0 Abpfiff Weniger glücklich reagierte Poings Co-Trainer Florian Muck auf den torlosen Spielausgang. „Unterm Strich waren es für uns zwei verlorene Punkte.“ Muck sah nämlich in Vertretung seines erkrankten Cheftrainers Stefan de Prato ein deutliches Chancenplus für seine Gastmannschaft.