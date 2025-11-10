Leistungsgerechtes Unentschieden im Topspiel – Fürstenried bleibt dran

Schon von Beginn an war zu spüren, dass sich hier zwei der besten Teams der Kreisliga 2 gegenüberstanden. Beide Mannschaften begegneten sich mit großem Respekt und spielerischer Qualität. „Es war das erwartete intensive Spiel, in dem beide Mannschaften gute Phasen hatten“, sagte Trainer Tufan Lacin nach Abpfiff. „Man hat einfach gemerkt, wie hoch das Niveau war – technisch wie taktisch. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden.“

Fürstenried startete griffig in die Partie, gewann viele Zweikämpfe und fand besonders in der ersten Halbzeit immer wieder Wege, die Linien des Gegners zu überspielen. „Wir waren robust, haben gut Druck gemacht und sind oft in gefährliche Situationen gekommen“, analysierte Lacin. „Gerade in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit hatten wir viele Ballgewinne im vorderen Drittel.“

Doch wie es sich für ein echtes Topspiel gehört, lieferten sich beide Seiten ein Duell auf Augenhöhe. Kosova ging in einer starken Phase mit einem Distanzschuss von Ademi in Führung – Fürstenried schlug prompt zurück. „Wir haben ausgeglichen, als Kosova eigentlich Oberwasser hatte. Es war ein offener Schlagabtausch, in dem jeder seine guten und schwächeren Phasen hatte.“

Defensive Stabilität und fehlende Effizienz

Trotz des Gegentreffers zeigte sich die Defensive der Fürstenrieder gewohnt stabil. „Unsere Abwehr hat fast alles wegverteidigt. Das 1:0 fällt aus einem Sonntagsschuss in den Winkel – ansonsten haben wir kaum etwas zugelassen“, lobte Lacin. „Erkut Satilmis und Erhan Kilic waren da wie eine Mauer.“

In der Offensive fehlte dagegen die letzte Konsequenz. „Wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen“, so der Coach. „Aber wenn du die Umschaltmomente nicht ausspielst, reicht es in so einem Spiel oft nicht. Da war mehr drin. Wir hätten in manchen Umschaltmomenten mutiger und sauberer sein können.“

Taktische Disziplin und starke Reaktion

Trotz der verpassten Chancen zeigte Fürstenried eine reife taktische Leistung. „Gegen so einen Gegner musst du die Balance finden zwischen Druck und Absicherung. Das haben wir über weite Strecken sehr gut gemacht“, erklärte Lacin. „Vor dieser Kulisse so diszipliniert aufzutreten, ist nicht selbstverständlich. Die Jungs haben vieles sehr gut umgesetzt.“

Blick nach vorn

Mit dem Punkt hält Fürstenried den Abstand zur Spitze – und bleibt weiter voll im Aufstiegsrennen. „Am Ende können beide Mannschaften mit dem Ergebnis leben. Wichtig war, den Abstand zu halten. Bevor du aufmachst und riskierst, sechs Punkte Rückstand zu haben, nimmst du diesen Punkt mit“, so Lacin.

Die kommenden Wochen werden entscheidend: Drei Heimspiele stehen an, beginnend mit dem Rückspiel gegen München West. „Wir wissen, wie stark die Konkurrenz ist – jeder Punktverlust kann am Ende entscheidend sein“, betonte der Trainer. „Wir spielen jetzt dreimal zu Hause, das Ziel ist klar: neun Punkte und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen.“

Fazit

Ein intensives Spitzenspiel auf höchstem Kreisliga-Niveau, das keinen Verlierer verdient hatte. Der FC Fürstenried zeigte Mentalität, Stabilität und taktische Reife – und bleibt mit dem 1:1 gegen Kosova München weiter auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze.

„Wir haben den Abstand gehalten, und das war wichtig“, fasst Tufan Lacin zusammen. „Jetzt gilt volle Konzentration auf München West – und darauf, unsere Serie zu Hause fortzusetzen.“