Leistungsgerechtes Unentschieden für Cham Mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden endete am Samstag das letzte Vorrundenspiel in der Bayernliga Nord zwischen dem TSV Großbardorf und dem ASV

Als Rangzehnter hatte die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku nämlich vor diesem Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe zwei Zähler Vorsprung. Und zumindest dieses Punktepolster sollte auch nach dem Auftritt bei den Grabfeld-Galliern weiterhin Bestand haben. Erfreulich beim ASV Cham, dass Kapitän Marco Pfab nach dreiwöchiger Pause wieder auf das Feld zurückkehren konnte. Nach seiner schweren Fußprellung konnte der Leitwolf der Chamer Mannschaft über die gesamte Spielzeit sogar durchspielen. Nach einem ausgeglichenen Beginn waren es in der neunten Minute zunächst einmal die Gastgeber, die die ersten beiden dicken Möglichkeiten des Spiels besaßen. Zunächst tauchte Tim Strohmenger frei vor Julio Peutler auf.



Der konnte aber mit feiner Fußabwehr gerade noch zur Ecke klären. Nach dieser brannte es erneut lichterloh im Chamer Strafraum bis die ASV-Hintermannschaft endgültig klären konnte. Als nach einer Standardsituation Michael Lamecker zum Kopfball hochstieg und sich gegen Mangold und Schories durchsetzen konnte, zappelte das Leder zur 1:0 Gästeführung im Netz (24.). Den knappen Vorsprung konnte man jedoch nicht in die Pause retten, da Jannik Göller auf Zuspiel von Xaver Müller den Ball noch zum 1:1 Ausgleichstreffer über die Linie drücken konnte (34.). Nach der Pause nahmen die Grabfeld-Gallier das Heft mehr und mehr in die Hand weshalb auch die Führung irgendwie spürbar in der Luft lag. Nach einem Freistoß war es schließlich Abwehrspieler Diego Schwab, der den Ball zum 2:1 für die Hausherren in die Maschen hämmerte (67.). Doch das der ASV Cham bis zum Schluss Biss zeigen kann, hatte man ja auch schon letzte Woche im Heimspiel gegen Feucht unter Beweis stellen können. Und für diesen Aufwand wurde man schließlich in der 78. Minute auch belohnt. Nach einer Freistoßhereingabe war es erneut Michael Lamecker der am höchsten stieg und den Ball per Kopf zum 2:2 in das von TSV-Keeper Leon Zwickl gehütete Gehäuse drückte (78.).



In den Schlussminuten hatten die Rot-Weißen sogar den Siegtreffer durch Haimerl, Mandula und Medineli, der unter anderem den Pfosten traf, noch auf dem Fuß. Reingehen wollte der Ball jedoch nicht mehr. So blieb es am letzten Hinrundenspieltag schlussendlich beim leistungsgerechten Remis zwischen den beiden in der Tabelle auf Augenhöhe liegenden Mannschaften.



„Wir sind gut in die Partie reingekommen und hätten in den ersten 15 Minuten sogar zwei Tore machen können. Das Cham sehr defensiv agieren und erst ab der Mittellinie angreifen wird, wussten wir. Uns war auch klar, dass wir nicht viele Fehler machen dürfen und irgendwie hinter die Viererkette kommen müssen. Nach einem Standard liegen wir aber dann plötzlich mit 0:1 zurück. Beim 1:1 haben wir es sehr gut rausgespielt und das Ergebnis zur Pause war dann auch aus unserer Sicht verdient. Nach dem Seitenwechsel wollten wir dann das Tempo nochmals erhöhen und mehr Gas geben und haben uns durch das Freistoßtor von Diego Schwab damit auch belohnen können. Dann sind wir aber eingebrochen, hatten keinen Zugriff mehr und wiederum fiel das 2:2 durch eine Standardsituation. Mit dem Punkt, der auch verdient war, sind wir letztendlich zum Schluss zufrieden und können damit leben“, so TSV-Coach Markus Bach.



Faruk Malokus Statement zum Spiel: Es war heute wichtig, dass wir uns trotz des Rückstandes wieder aufgebäumt haben und so wieder in die Partie zurückgekommen sind. Der Ausgleichstreffer zum 2:2 war heute auch enorm wichtig. Das 3:2 hätte hintenraus noch klappen können. Aber das wäre vielleicht in dem Moment auch einen ticken zuviel gewesen. Wir haben heute viele wichtige leichte Zweikämpfe verloren und der Gegner war deshalb in den entscheidenden Phasen einfach auch besser. Dass alles entscheidende war aber, dass wir nicht auseinandergefallen sind und dass wir hier einen Punkt mitgenommen haben.