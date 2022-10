Leistungsgerechtes Unentschieden der Preußen bei Dynamo

15.10. 2022 Dynamo Eisenhüttenstadt - SV Preußen 90 Beeskow 1:1 Mit einem 1:1-Unentschieden kehrten die Beeskower Preußen am Sonnabend aus Eisenhüttenstadt zurück. Dabei hätten die Preußen das Spiel in der ersten Halbzeit für sich entscheiden können, ja sogar müssen. Die klaren Torchancen lagen eindeutig auf Beeskower Seite. In Hälfte zwei drückten die Dynamos auf die Entscheidung. Von daher geht die Punkteteilung wohl für beide Mannschaften in Ordnung. Gleich zu Beginn des Spiels setzt ein energischer David Stark die Akzente auf dem Platz. Schon in Minute sieben setzt sich Stark auf der linken Seite gekonnt durch, spielt im Sechszehner gleich mehrere Dynamo-Spieler aus und passt genau in die Mitte zu Max Erdt. Erdt verzieht jedoch knapp. Nur zwei Minuten danach setzt David Stark erneut zum Solo an. Statt diesmal vielleicht selbst abzuschließen, kommt uneigennützig wieder der Pass in die Mitte. Mit letztem Einsatz kann der Gegner diesmal gerade noch klären (9.). Die Gäste machen weiter Druck auf das Dynamo-Gehäuse von Sebastian Grummt. Mit einem erneuten brillanten Solo von David Stark über links lässt der Beeskower Torjäger diesmal Sebastian Grummt keine Chance und vollstreckt zum 1:0 für seine Mannschaft (15.). Zum Ende der ersten Spielhälfte kommt der Gastgeber dann etwas besser ins Spiel. So können die Beeskower in der 30. Minute im letzten Moment gerade noch klären. Kurze Zeit später pariert Florian Richter gegen Robert Glaser ganz stark und kann den Ausgleich der Dynamos noch verhindern (42.). Fast mit dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Sven Hennig aus Schwerzko ist es aber dann doch passiert. Die Beeskower Abwehr bekommt die Kugel nicht aus der Gefahrenzone, Daniel Friedrich zieht aus der Drehung ab und trifft – 1:1 (45.). Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für das Gegentor aus Sicht der Beeskower. In der zweiten Spielhälfte drückt dann fast nur noch der Gastgeber, Beeskow bieten sich nur noch wenige Konterchancen. Ein ums andere Mal gerät die Gästeabwehr in Bedrängnis. Mit Glück und Geschick kann jedoch das Unentschieden über die Zeit gerettet werden. „Letztendlich geht die Punkteteilung aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeiten für beide Mannschaften in Ordnung. In der ersten Spielhälfte hat Beeskow mit David Stark die eindeutig besseren Möglichkeiten und kann das Spiel schon für sich entscheiden. In Halbzeit zwei ist Dynamo spielbestimmend.“, so die übereinstimmende Meinung der beiden Trainer. Dynamo: Sebastian Grummt, Benjamin Bartz, Dmitrij Altengof, Oliver Weniger, Jan Kretschmann, Christian Grätz, Nico Urbansky, Francis Ganthur (31. Kevin Kielke), Robert Glaser (79. Konstantin Klippenstein), Eddi Hantelmann, Daniel Friedrich,

Beeskow: Florian Richter, Moritz Krüger, Max Erdt, Johannes Wendt, Richard Breiert, David Stark, Julius Unglaube, Julian Kelly, Sebastian Gottschall (85. Sebastian Tiedge), Kevin Sieber (72. Glenn-Aaron Großmann), Torsten Rahn, Torfolge: 0:1 (15.) David Stark, 1:1 (45.) Daniel Friedrich, Schiedsrichter: Sven Hennig (Schwerzko), Zuschauer: 70 Spielbericht:Teammanager Helmut Musick Fotos: Thomas Pinno