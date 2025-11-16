»Leistungsgerechtes Unentschieden« bei Falkenberg gegen Geisenhausen

Nach dem Seitenwechsel begann Geisenhausen zunehmend offensiver und belohnte sich in der 51. Minute durch Michael Eller mit dem Ausgleich. Nur wenige Augenblicke später sorgte eine umstrittene Szene für Diskussionen: Nach einer Ecke köpfte Geisenhausen den Ball vermeintlich zum 1:2 ins Tor, doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer nicht an. In der Nachspielzeit bot sich Falkenberg die Chance auf den Lucky Punch, doch wieder fand der Ball nicht den Weg über die Linie.

Die Stimmen zum Spiel:

Maximilian Ginghuber (spielender Co-Trainer Falkenberg): "Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden, auch wenn wir in der 94. Minute noch die Chance auf den Lucky Punch hatten. Zudem hatten wir eine Szene, in der wir den Ball eigentlich über die Linie drücken müssen. Insgesamt können wir mit dem Punkt aber besser leben als die Geisenhausener. Nicht, weil sie zwingend besser waren – sie hatten zwar leichte Feldvorteile, aber die klareren Chancen hatten aus meiner Sicht wir. Ein bisschen bitter ist, dass wir in der ersten Halbzeit nicht direkt das 2:0 nachlegen. Auch nach der Pause hatten wir eine große Möglichkeit zum 2:0, stattdessen kassieren wir das 1:1. Trotzdem sind wir zufrieden, wir haben eine gute Vorrunde gespielt. Geisenhausen war vor allem über Standards gefährlich, spielerisch war es von beiden Seiten kein besonders hochwertiges Spiel. Unterm Strich sind wir zufrieden: Jeder hat das herausgeholt, was noch im Tank war, und wir gehen mit einem positiven Gefühl in die Rückrunde.“

Gerhard Bogner (Trainer TV Geisenhausen): "Wir waren technisch die bessere Mannschaft und hatten mehr Spielanteile. Jedoch waren wir in den ersten 10 Minuten etwas unsicher und ungenau im Passspiel. Dadurch haben wir Falkenberg dreimal eine "Eins gegen Eins" Situation ermöglicht, wovon sie eine nutzen konnten. Zweite Halbzeit haben wir uns offensiver ausgerichtet und konnten auch den Ausgleich erzielen. Nach einer Ecke und dem daraus resultierendem Kopfball hätten wir auch 1:2 führen können aber der Schiri hat das Tor leider nicht gegeben. Wir waren dann noch drauf und dran, konnten das Spiel aber nicht mehr entscheiden, sondern haben Falkenberg noch die ein oder andere Konterchance zugelassen. Im Großen und Ganzen geht die Punkteteilung in Ordnung, da wir zwar das Spiel gestalteten, aber Falkenberg die klareren Torchancen hatte."