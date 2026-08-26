Leistungsgerechtes Unentschieden

Im ersten Spiel nach der Sommerpause, wie es sich für unsere AH-Truppe gehört natürlich ohne Training, kam es zum Test gegen SV Blau Weiß Neustadt Ü35. Danke für die unkomplizierte Spielverlegung nach Uborn, ursprünglich war das Spiel in Neustadt geplant, zwecks Spielermangel und anderer Verpflichtungen stand das Spiel aber auf der Kippe. Man einigte sich auf einen Tausch des Heimrechts. Um so erstaunter waren dann beide Seiten, dass die Stahl-Elf dann doch mit 15 Mann aufdribbelte. Hier muss in der Terminplanung und Verbindlichkeit einiger eine deutliche Verbesserung eintreten! Man versuchte nach dem Spiel die Wogen bei Bier und Bratwurst für das Neustädter Team etwas zu glätten und versprach beim nächsten Spiel definitiv in Neustadt zu spielen. Am Ende kam es zu einem gerechten 3:3 Unentschieden, mit dem beide Seiten leben konnten. Bei unseren Oldies war noch deutlich der Urlaubssand im Getriebe und die Neustädter, dicht gestaffelt und auf Konter lauernd, glänzten an diesem Tag mit einer guten Chancenverwertung und ordentlicher Defensivarbeit. Viele Ungenauigkeiten und Fehlabspiele in der gegnerischen Hälfte von der Kumpel Elf spielte den Gästen in die Karten.

Eine solcher besagten Aktion führte zu einem Konter, den D. Opel in der 10. Minute sehenswert per Lupfer im Heimtor versenkte.Der nach mehreren Jahren wieder einmal das Tor hütende N. Beutler war bei diesem schönen Treffer chancenlos. Die Stahl Elf danach besser im Spiel und erarbeitete sich ein deutliches spielerisches Übergewicht und kam auch zu Chancen. Eine davon nutzte Kelle zum Ausgleich, nach schönem Doppelpass mit Homer, der ihm den Ball mit der Hacke in den Lauf servierte. Da Führungstreffer lag jetzt zwar mehrfach in der Luft, jedoch antworteten die Gäste cool mit einem weiteren Konter kurz vor der Pause mit der Führung.