Leistungsgerechtes Unentschieden

Im ersten Spiel nach der Sommerpause, wie es sich für unsere AH-Truppe gehört natürlich ohne Training, kam es zum Test gegen SV Blau Weiß Neustadt Ü35. Danke für die unkomplizierte Spielverlegung nach Uborn, ursprünglich war das Spiel in Neustadt geplant, zwecks Spielermangel und anderer Verpflichtungen stand das Spiel aber auf der Kippe. Man einigte sich auf einen Tausch des Heimrechts. Um so erstaunter waren dann beide Seiten, dass die Stahl-Elf dann doch mit 15 Mann aufdribbelte. Hier muss in der Terminplanung und Verbindlichkeit einiger eine deutliche Verbesserung eintreten! Man versuchte nach dem Spiel die Wogen bei Bier und Bratwurst für das Neustädter Team etwas zu glätten und versprach beim nächsten Spiel definitiv in Neustadt zu spielen. Am Ende kam es zu einem gerechten 3:3 Unentschieden, mit dem beide Seiten leben konnten. Bei unseren Oldies war noch deutlich der Urlaubssand im Getriebe und die Neustädter, dicht gestaffelt und auf Konter lauernd, glänzten an diesem Tag mit einer guten Chancenverwertung und ordentlicher Defensivarbeit. Viele Ungenauigkeiten und Fehlabspiele in der gegnerischen Hälfte von der Kumpel Elf spielte den Gästen in die Karten.
Eine solcher besagten Aktion führte zu einem Konter, den D. Opel in der 10. Minute sehenswert per Lupfer im Heimtor versenkte.Der nach mehreren Jahren wieder einmal das Tor hütende N. Beutler war bei diesem schönen Treffer chancenlos. Die Stahl Elf danach besser im Spiel und erarbeitete sich ein deutliches spielerisches Übergewicht und kam auch zu Chancen. Eine davon nutzte Kelle zum Ausgleich, nach schönem Doppelpass mit Homer, der ihm den Ball mit der Hacke in den Lauf servierte. Da Führungstreffer lag jetzt zwar mehrfach in der Luft, jedoch antworteten die Gäste cool mit einem weiteren Konter kurz vor der Pause mit der Führung.
Zur 2. Hälfte wollten unsere AH gerade zur Attacke blasen, da lag der Ball ein drittes Mal im eigenen Kasten. Das kurioseste Tor des Tages fiel nach einer Bogenlampe auf den langen Pfosten wo der Neustädter Lukes den Ball noch irgendwie aufs Tor brachte und dieser gefühlt in Zeitlupe noch die Torlinie überquerte. So lag man auf einmal in einem ausgeglichenen Spiel auf einmal mit 2 Toren im Rückstand. Danach übernahm unsere Mannschaft dann komplett das Spielgeschehen und drängte die Gäste weit in die eigene Hälfte. Nach einem Foul an Kelle, verwandelte Homer den fälligen Elfmeter im Kasten.Der Hüter der Gäste war zwar noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Danach drängten unsere Oldies vehement auf den Ausgleich, aber mehrere Chancen und ein Lattentreffer verhinderten diesen noch. Der verdiente Ausgleich viel dann 10 Minuten vor Schluss. Nach guter Kombination durchs Mittelfeld und über Außen, landete der Ball 18 Meter vorm Tor bei Ken, der noch einen Gegenspieler ausspielte und flach ins lange Eck vollenden konnte. Danach bot sich auch noch die Gelegenheit das Spiel doch noch für sich zu entscheiden, was aber an diesem Tag für die gut eingestellte und tapfer kämpfende Neustädter Truppe sehr bitter gewesen wäre.
Am Ende trennte man sich friedlich 3:3 und beide Seiten konnten zufrieden zum gemütlichen Teil übergehen. Vielen Dank an unseren Fliege, der wieder alles im Griff hatte und Verpflegung für beide Teams organisierte. Auch die paar wenigen Zuschauer, die trotz Dauerregen den Weg an den Gelängeweg fanden, wurden mit verköstigt und als Dankeschön vom Heimteam auf Bratwurst und Getränk eingeladen.Als sportliches Fazit bleibt die Erkenntnis, dass es ohne regelmäßiges Training nicht geht und es noch eine deutliche Steigerung braucht, um für den Kreispokal in Form zu kommen.
STAHL FEUER