Leistungsgerechtes Unentschieden

– Foto: Sandy Försterling

Beim ersten von drei Abstiegsendspielen empfing der VfR Bad Lobenstein mit Thürigen Jena den punktgleichen Tabellennachbarn im heimischen Koseltal und kam am Ende nicht über ein Unentschieden hinaus.

Dabei fanden die Koseltaler ganz schwer in die Partie und lagen bereits nach drei Minuten mit 0:1 zurück. Nach einer Kette von Fehlern in Spielaufbau und Verteidigung ließen sich die Gäste nicht lange bitten und führten in diesem wichtigen Spiel. Danach fand der VfR ganz schwer in die Partie und die Jenenser hatten noch zwei Riesenchancen zum 0:2. Die erste vereitelte VfR-Keeper Richie Steinbach mit einer Glanzparade und der zweite frei stehende Abschluss ging deutlich am Tor vorbei. Nach 25 Minuten meldete sich endlich auch der VfR in diesem Spiel an. Oliver Hölzel setzte sich über rechts durch und Tim Gössinger schloss per Direktabnahme stark ab, jedoch hielt der Gästekeeper großartig. Nur vier Minuten später spielte Tim Gössinger Sebastian Mai herrlich frei, aber dieser verzog freistehend. Danach passierte in Halbzeit eins nicht mehr viel und die Seiten wurden mit dieser knappen Gästeführung gewechselt.

Nach Wiederanpfiff begann die beste Phase des VfR und bereits in der 49. Spielminute erzielte Oliver Hölzel nach schöner Vorarbeit von Sebastian Mai den umjubelten Ausgleich. Danach waren die Kurstädter zwar feldüberlegen und hatten ihre spielerisch beste Phase, aber die ganz großen Torchancen blieben Mangelware. Nach 20 guten Minuten wurde der VfR aber wieder deutlich schwächer und die Gäste übernahmen erneut das Kommando. Sieben Minuten vor Schluss dann auch die großen Chance zur erneuten Gästeführung, aber Richie Steinbach vereitelte diese im großen Stil. Aber auch der VfR meldete sich in den letzten drei Minuten noch zweimal an, doch scheiterte zunächst Maurice Junge knapp und einen Kopfball von Tim Gössinger nach Maiecke kratzte der Jenaer Schlussmann unter der Latte heraus.

Somit endete dieses Spiel am Ende leistungsgerecht mit 1:1, welches beide Mannschaften im Abstiegskampf etwas auf der Stelle treten lässt. Für den VfR heißt es nun am 30. Mai im heimischen Koseltal gegen den Tabellenvorletzten Stadtroda endlich wieder einen Dreier einzufahren, um sich etwas Luft zu verschaffen.