Leistungsgerechtes Unentschieden

Am 20. Spieltag war der TSG zu Gast beim TSV Hohenstaufen. Auf gutem Rasen war das Ziel klar: ein Sieg musste her, um im Rennen um den Relegationsplatz zu bleiben.

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene und spannende Partie. Hohenstaufen wurde vor allem bei Standards gefährlich, während der TSG durch gute Spielzüge immer wieder Akzente setzte. Die beste Gelegenheit hatte Spiegel, dessen Schuss aus der Distanz am Pfosten landete. Mit einem fairen 0:0 ging es in die Pause.