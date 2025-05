Leistungsgerechtes Unentschieden

Die Partie zwischen dem TSG Zell u. A. ll und dem TSG Salach ll begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute nutzte Nils Leibold die erste Unachtsamkeit der Gäste aus und brachte Zell früh mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Salacher folgte schon in der 17. Minute. Nach einem relativ kurzen Abstoß wurde die Zeller Hintermannschaft kalt erwischt und der Distanzschuss fand präzise den Weg ins lange Eck. Nach rund 20 Minuten wurde die Partei härter, geprägt von mehreren Fouls und ersten gelben Karten. In einer umkämpften ersten Hälfte blieb es beim 1:1 zur Pause, ohne viele weitere zwingende Torchancen.

Die zweite Hälfte begann mit einem starken Auftritt der Gäste aus Salach. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau fiel in der 49. Minute das 1:2. Eine Direktabnahme nach Flanke schlug im Eck ein. Ein emotionaler Wendepunkt folgte nur vier Minuten später. Ein Salacher Abwehrspieler schlug Stürmer Kevin Czommer ins Gesicht – eine klare rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Till Berlet souverän zum 2:2 (56.). Kurz darauf scheiterte Salach nach einem gefährlichen Konter nur knapp (58. Minute), während Berlet (62. Minute) und Czommer (80. Minute) jeweils freistehend am glänzend aufgelegten Salacher Torwart scheiterten. In der 84. Minute sah ein weiterer Spieler von Salach Gelb-Rot. Den anschließenden Freistoß köpfte Armend Guci an den Pfosten – die letzte große Chance im Spiel. In den letzten Minuten fehlte schließlich die Durchschlagskraft. Viele Ballverluste und ungenaue Pässe verhinderten weitere klare Torszenen. So blieb es am Ende beim leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.