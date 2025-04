Leistungsgerechtes Remis zwischen TuS und SVN

Das Rottal ist und bleibt ein schwieriges Pflaster für den SV Neufraunhofen. Am 23.Spieltag gab es beim TuS 1860 Pfarrkirchen ein 1:1-Untentschieden und damit einen Punkt. Vor rund 180 Zuschauern auf dem Nebenplatz der Pfarrkirchner Rennbahn war das Remis am Samstagnachmittag leistungsgerecht.

„Das war heute eine gerechte Punkteteilung. Über 90 Minuten wenige Chancen auf beiden Seiten. Irgendwie ein komisches Spiel, das am Ende auch keinen Sieger verdient hat", fasste SVN-Co-Spielertrainer Daniel Treimer die Partie nüchtern zusammen. Dabei startete er mit seinen Grafen furios in die Begegnung und erzielte selbst sehenswert die Führung. In der fünften Minute fasste sich 35-Jährige ein Herz und überwand Keeper Sebastian Baier mit einer Mischung aus Schuss und Lupfer zum 0:1. Gegen ein beherzt kämpfendes Pfarrkirchen wollte Neufraunhofen gleich nachlegen. Der freigespielte Johannes Körbl scheiterte aber allein vor Baier und auch Tobias Brenninger verpasste eine Einschusschance. Die Hausherren suchten immer wieder den schnellen und agilen Felix Heudecker, der in der 20.Minute durchbrach und Sebastian Linhart bediente. Der Pfarrkirchner ging im Sechzehner zu Boden und der an diesem Tag auf beiden Seiten sehr kleinliche Schiedsrichter Felix Guggeis entschied auf Strafstoß. Heudecker verwandelte den Elfmeter mit einem satten Schuss und stellte das Ergebnis wieder auf null. Im Anschluss flachte die Partie merklich ab und es gab bis zur Pause kaum Möglichkeiten. Bitter für die Gäste: Angreifer Stefan Brenninger musste nach 35 Minuten mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.