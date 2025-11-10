Leistungsgerechtes Remis in hitzigem Duell

In einer intensiven und von vielen Unterbrechungen geprägten Begegnung trennten sich die SG Blaues Wunder Hannover und der MTV Engelbostel-Schulenburg am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden. Für die Hausherren, die zuletzt zwei klare Siege gefeiert hatten (4:1 in Kleefeld, 4:0 gegen Altwarmbüchen), bedeutete das Remis ein kleiner Rückschlag im Abstiegskampf. Das Team von Trainer Leon Erler steht nach 14 Spielen mit 14 Punkten auf Rang zwölf der Kreisliga-Tabelle. Engelbostel bleibt durch den Punktgewinn mit 26 Zählern im oberen Mittelfeld.

Trainer Leon Erler spricht von „viel Hin und Her“ und sieht trotz Überzahl keinen Grund zur Klage – „Beide Teams können mit dem Punkt leben“

Eine dieser Entscheidungen führte kurz vor der Pause zur Schlüsselszene. Nach einem Freistoß erzielte Engelbostel das 1:0 durch Luigi Rizzo (45.). „Da wiederum aber Pech für uns, weil die den Freistoß schnell ausführen und der Schiedsrichter pfeift den Freistoß zurück, obwohl überhaupt gar nicht angefiffen werden musste“, kritisierte Erler. „Dann gibt er Engelbostel eine zweite Chance – und daraus resultiert dann der Freistoß, der reingespielt und direkt zum Kopfballtor wird. Auch eine unglückliche Szene.“

„Es war ein hitziges Spiel, viel Hin und Her“, sagte Erler nach Abpfiff. „Der Schiri hat da auch, sag ich mal, heute mal zu beigetragen. Ich glaube, da waren eigentlich auf beiden Seiten viele unglückliche Entscheidungen.“

Kurz vor der Pause wurde zudem ein Engelbosteler Spieler mit Rot des Feldes verwiesen. „Die rote Karte war schon auch gerechtfertigt“, räumte Erler ein. „Der Spieler schubst ihn halt einfach zu Boden. Ziemlich unnötig nach einem Foulspiel, das er selber begangen hat.“

In der zweiten Halbzeit nutzte Blaues Wunder die Überzahl zunächst aus. Jonathan Gille erzielte in der 51. Minute den verdienten Ausgleich. „Wir waren dann in der zweiten Halbzeit ein Mann in Überzahl, haben dementsprechend natürlich das Spiel beherrscht“, so Erler. „Engelbostel hatte dann eigentlich keine so richtige Torchance mehr. Die haben aber wirklich gut verteidigt, sehr diszipliniert, sehr aggressiv, die Räume gut zugelaufen.“

Trotz spielerischer Überlegenheit fehlte den Hausherren die Durchschlagskraft. „Wir haben uns so drei, vier wirklich gute Torchancen herausgespielt, zwei, drei Flanken, noch ein, zwei Abschlüsse aus der Distanz“, erklärte der Trainer. „Aber die waren qualitativ nicht gut genug heute.“

Für zusätzliche Diskussion sorgte ein umstrittener Pfiff des Schiedsrichters nach einem hohen Bein im Strafraum. „Der Schiri pfeift auch, aber gibt indirekten Freistoß“, sagte Erler kopfschüttelnd. „Was laut Regelwerk gar nicht möglich sein kann, weil in dem Moment, wo er ihn trifft, es ein direkter Freistoß – also Strafstoß – sein müsste. So hatten wir dann halt einen indirekten Freistoß aus zehn Metern Entfernung. Das war ein bisschen bitter.“

Am Ende konnte Erler mit dem Ergebnis leben. „Ich denke, das geht dann über 90 Minuten gesehen so in Ordnung. Es ist ein leistungsgerechtes Unentschieden gewesen, womit am Ende wahrscheinlich beide Teams gut leben können.“

Erler fand auch lobende Worte für den Gegner: „Engelbostel ist wirklich eine solide Truppe, die einen guten Job gemacht hat. Das muss man auch mal anerkennen.“

Für Blaues Wunder, das zuletzt zwei Siege gefeiert hatte, war es ein kleiner Dämpfer, aber kein Rückschritt in der Entwicklung. „Unsere Leistung war heute einfach nicht so gut, um drei Punkte zu holen“, gab Erler offen zu. „In der ersten Halbzeit war Engelbostel vielleicht einen Ticken besser. Insgesamt geht das schon in Ordnung.“

Mit dem Punktgewinn bleibt die SG Blaues Wunder auf Platz zwölf – und kann angesichts der Formsteigerung der letzten Wochen zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben blicken. „Kann man auf jeden Fall mitleben“,resümierte Erler abschließend. „Und wenn der Gegner mit einem Mann weniger so stark verteidigt, muss man das auch einfach mal anerkennen.“