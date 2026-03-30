Leistungsgerechtes Remis im Kieler Derby Rot-Schwarz gegen Kronshagen

Das Kieler Derby zwischen der SSG Rot-Schwarz Kiel und dem TSV Kronshagen hält, was es verspricht – Intensität, Tempo und zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Am Ende steht ein leistungsgerechtes 1:1, mit dem beide Seiten sicherlich leben können. Während die Gastgeber vor der Pause den Ton angeben, gehört der zweite Durchgang den Gästen aus Kronshagen, die sich nach schwachem Beginn zurückmelden.
Rot-Schwarz Kiel drückt der ersten Halbzeit klar den Stempel auf. Immer wieder geht es über die Flügel nach vorne, die Hereingaben kommen scharf und präzise. Die Führung versteckt sich aber vorerst noch trotz Hochkaräter.
In der 13. Minute kratzt Julius Siebenhüner einen Abschluss des spielfreudigen Rückkehrers Kristof Koop gegen seinen Ex-Verein von der Tor-Linie. Nur eine Minute später scheitert Torjäger Marc Zeller am Innenpfosten – es wäre bereits sein 26. Saisontreffer gewesen.
Trainer Ove Saß fordert nach knapp 25 Minuten von außen Geduld: „Guter Auftritt Rot-Schwarz. Bleibt geduldig, bleibt diszipliniert.“ Die Geduld zahlt sich dann aus. Emre Kayali startet einen Lauf, treibt den Ball nach vorne und bedient rechts Koop. Dessen scharfe Hereingabe findet erneut den völlig ungedeckten Kayali, der eiskalt vollendet (45.). Eine Führung, die zu diesem Zeitpunkt längst überfällig ist.
Der TSV Kronshagen hat immer wieder gute Ansätze in die Offensive,verzettelt sich aber zu oft. Personifiziert durch Badreddin Hamze, der sich damit seiner vorhandenen Stärke und guten Offensiv-Qualität das eine oder andere mal selbst beraubt. Zwischenbilanz nach 45 Minuten plus Nachspielzeit: Ein 2:0 für die Gastgeber zur Pause hätte der Qualität der Torchancen eher entsprochen.
„Wir haben es versäumt, die Führung auszubauen, das ist uns hinten raus auf die Füße gefallen. Für den Moment ist das Ergebnis brutal nervig, aber es geht weiter“, wird Ove Saß später nach dem Spiel sagen.
Doch die Gäste kommen verändert aus der Kabine. Trainer Coskun Yamak findet offenbar die richtigen Worte – und stellt taktisch um. „In der zweiten Halbzeit waren wir viel griffiger und besser in den Zweikämpfen“, erklärt Yamak später. Tatsächlich reduziert Kronshagen die Fehlerquote deutlich und setzt eigene Akzente. Bereits in der 49. Minute scheitert Emre Boz mit einem Linksschuss am Außenpfosten. Der Druck wächst – und wird belohnt.
In der 66. Minute fällt der Ausgleich: Ein langer Ball hebelt die Defensive der Gastgeber aus, Roman Reikat läuft allein auf das Tor zu und vollendet überlegt zum 1:1.
Die Partie kippt, auch begünstigt durch einen bitteren Moment für Rot-Schwarz: Kapitän Mika Rosenthal muss verletzt vom Feld (70.). Ein Einschnitt, der das Spiel sichtbar beeinflusst. „Das war der persönliche Tiefpunkt des Spiels“, sagt Saß. „Ein Hallo-wach-Moment für die Mannschaft.“
In der Schlussphase wogt die Partie hin und her. Rot-Schwarz kommt noch zu hochkarätigen Chancen, lässt diese jedoch ungenutzt – darunter eine Großchance von Zeller und ein Lattentreffer nach Flanke.
Auch Kronshagen wittert seine Möglichkeit. Yamak hadert zudem mit einer strittigen Szene gegen Malte Andres: „Meiner Meinung nach ein klarer Elfmeter für uns.“
Am Ende bleibt es beim 1:1. „In der ersten Halbzeit hatten wir keinen Zugriff, da hatten wir Glück. In der zweiten Hälfte waren wir viel besser. Am Ende können beide Mannschaften mit dem Punkt froh sein“, hatte Yamak zwei Gesichter seiner Mannschaft gesehen.
Stimmen zum SpielCoskun Yamak (Trainer TSV Kronshagen)
SSG Rot-Schwarz Kiel: Ruether – Kiewald, Elsner (79. Kannenberg), Hopp – Kayali, Franciosi (75. Todt), Rosenthal (70. Suchocki), Backhaus (90.+3 Logemann), Lembke – Zeller, Koop (75. Iheagwaram).
Trainer: Ove Saß.
TSV Kronshagen: Bock – Wallenstein (84. Morawe), Hencke, Siebenhüner, Wethgrube – Rixen – Boz (65. Reikat), Jess, Möller, Hamze (65. Andres) – Cumur (75. Sylla).
Trainer: Coskun Yamak.
SR: Finn Dettmer (SV Adelby).
Ass.: Paul Albrecht, Daniel Feil.
Z.: 80.
Gelb-Rote Karte: Leon Lembke (90.+5, Rot-Schwarz Kiel).
Tore: 1:0 Emre kayali (45.), 1:1 Roman Reikat (66.).