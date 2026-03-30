Leistungsgerechtes Remis im Kieler Derby Rot-Schwarz gegen Kronshagen

Emre Kayali (Rot-Schwarz Kiel) startet seinen Lauf zum 1-0. – Foto: Ismail Yesilyurt

Das Kieler Derby zwischen der SSG Rot-Schwarz Kiel und dem TSV Kronshagen hält, was es verspricht – Intensität, Tempo und zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Am Ende steht ein leistungsgerechtes 1:1, mit dem beide Seiten sicherlich leben können. Während die Gastgeber vor der Pause den Ton angeben, gehört der zweite Durchgang den Gästen aus Kronshagen, die sich nach schwachem Beginn zurückmelden.

Geduld zahlt sich spät aus

Rot-Schwarz Kiel drückt der ersten Halbzeit klar den Stempel auf. Immer wieder geht es über die Flügel nach vorne, die Hereingaben kommen scharf und präzise. Die Führung versteckt sich aber vorerst noch trotz Hochkaräter.

In der 13. Minute kratzt Julius Siebenhüner einen Abschluss des spielfreudigen Rückkehrers Kristof Koop gegen seinen Ex-Verein von der Tor-Linie. Nur eine Minute später scheitert Torjäger Marc Zeller am Innenpfosten – es wäre bereits sein 26. Saisontreffer gewesen.

Gleich hat Kristof Koop (Rot-Schwarz Kiel) die Großchance - doch Julius Siebenhüner (re., TSV Kronshagen) steht gleich auch goldrichtig. – Foto: Ismail Yesilyurt

Emre Kayali leitet sein Führungstor selbst ein Trainer Ove Saß fordert nach knapp 25 Minuten von außen Geduld: „Guter Auftritt Rot-Schwarz. Bleibt geduldig, bleibt diszipliniert.“ Die Geduld zahlt sich dann aus. Emre Kayali startet einen Lauf, treibt den Ball nach vorne und bedient rechts Koop. Dessen scharfe Hereingabe findet erneut den völlig ungedeckten Kayali, der eiskalt vollendet (45.). Eine Führung, die zu diesem Zeitpunkt längst überfällig ist. Der TSV Kronshagen hat immer wieder gute Ansätze in die Offensive,verzettelt sich aber zu oft. Personifiziert durch Badreddin Hamze, der sich damit seiner vorhandenen Stärke und guten Offensiv-Qualität das eine oder andere mal selbst beraubt. Zwischenbilanz nach 45 Minuten plus Nachspielzeit: Ein 2:0 für die Gastgeber zur Pause hätte der Qualität der Torchancen eher entsprochen.

Schmerzhafte Begegnung für Leon Lembke (Rot-Schwarz Kiel) mit Thorge Jess (TSV Kronshagen). – Foto: Ismail Yesilyurt

„Wir haben es versäumt, die Führung auszubauen, das ist uns hinten raus auf die Füße gefallen. Für den Moment ist das Ergebnis brutal nervig, aber es geht weiter“, wird Ove Saß später nach dem Spiel sagen. Kronshagen dreht nach der Pause auf Doch die Gäste kommen verändert aus der Kabine. Trainer Coskun Yamak findet offenbar die richtigen Worte – und stellt taktisch um. „In der zweiten Halbzeit waren wir viel griffiger und besser in den Zweikämpfen“, erklärt Yamak später. Tatsächlich reduziert Kronshagen die Fehlerquote deutlich und setzt eigene Akzente. Bereits in der 49. Minute scheitert Emre Boz mit einem Linksschuss am Außenpfosten. Der Druck wächst – und wird belohnt. Reikat trifft – Spiel kippt mit Rosenthal-Verletzung In der 66. Minute fällt der Ausgleich: Ein langer Ball hebelt die Defensive der Gastgeber aus, Roman Reikat läuft allein auf das Tor zu und vollendet überlegt zum 1:1.

Mika Rosenthal (Rot-Schwarz Kiel) muss leider verletzt raus. – Foto: Ismail Yesilyurt