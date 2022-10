Leistungsgerechtes Remis im Freitagskrimi auf Landesliga-Topniveau!

Doch das erste Tor fällt auf der anderen Seite. Und wie! Der blendend aufgelegte ASC-Elfer Tarek Aliane erobert im vorderen Mittelfeld den Ball, dribbelt schnurstracks auf das FC-Tor zu und zieht aus etwa 18 Metern ansatzlos ab. Sein Prachtschuss schlägt unhaltbar für Raul-Lucian Chira in der Ecke ein. Kein willkommenes, aber selten schönes Geburtstagsgeschenk für den jetzt 36jährigen FC-Keeper - siehe Videopost auf ASC Facebook. Nach einem Doppelpass mit Sturmpartner Kajally Njie prüft erneut Tarek Aliane die juvenilen Abwehrkräfte des rüstigen Türkspor-Oldies (17.). Nach einer Phase der aggressiven Ausgeglichenheit gelingt es dem Team des Trainer-Tandems Feytullah Genc & Bernd Wigand eine Viertelstunde vor der Pause erneut, ein druckvolles Powerplay aufzuziehen. Der Neuenheimer Torhüter avanciert nun zum Fels in der Türkspor-Brandung. Phänomenal u. a. seine Parade in der 32. Minute, als der 27jährige Mannheimer einen Gewaltschuss aus fünf Metern mit der explodierenden Hand abwehren kann und den Gol-Schrei auf den Türksoor-Lippen jäh verstummen lässt. Doch fünf Minuten vor der Halbzeit ist auch ein Steven Ullrich machtlos. Nach einem überflüssigen Foul im ASC-Strafraum bleibt Schiedsrichter Felix Arnold nichts anderes übrig als der Elfmeter-Pfiff. Mikail Erdem verwandelt abgezockt zum verdienten Ausgleich (40.). Kaum ist der Anpfiff zur zweiten Hälfte in der milden Abendluft verklungen, geht Neuenheim erneut in Führung. Torschütze Tare Aliane zirkelt einen Eckball genau auf den Kopf von Philipp Knorn. Der junge Neuenheimer steigt hoch und dirigiert den Ball mit der Stirn nicht scharf, aber anatomisch präzise ins linke FC-Toreck - siehe Videopost auf ASC Facebook. Die feurigen Roten lassen sich von dem erneuten Rückstand nicht beeindrucken und haben in der 54. Minute Pech mit einem Pfostenschuss. Der ASC setzt nun auf schnelles, variables Umschaltspiel und erkombiniert sich klare Torchancen. Zuerst scheitert der umtriebige Lucas Ring am FC-Geburtstagskind (73.), dann Torjäger Kajally Njie, als er nach einem vom FC-Keeper abgewehrten Schuss von Oliver Kubis nicht abstauben kann (76.).

Fußballkenner Werner Rehm rauft sich draußen die Stoppel-Haare und warnt: "Wir hätten schon längst das 3 : 1 machen müssen. Wenn sich das mal nicht rächt!" Der langjährige ASC-Vize sollte Recht behalten. In der 80. Minute vollendet Mittat Ökzan einen FC-Angriff mit einem Scharfschuss ins lange Eck zum 2 : 2-Ausgleich. Das an Höhepunkten keineswegs arme Landesliga-Match hat aber noch einen Pfeil im Köcher. In der 65. Minute wechselt ASC-Trainer Uli Brecht für den an seinem 20. Geburtstag stark spielenden Samuel Schmidt den torgefährlichen Angreifer Ralf Berger ein. Ein taktischer Schachzug, der sich fünf Minuten vor dem Abpfiff fast in barer Punkte-Münze auszahlen sollte. Nach einem Longline-Pass von Oliver Kubis tankt sich Neuenheims Neuner auf dem rechten Flügel kraftvoll durch und passt von der Grundlinie (siehe Foto) zurück vor den Fünfmeter-Raum. Lucas Ring nimmt den Ball volley und hämmert ihn mit dem Innenrist ins FC-Netzwerk. Ein über viele Stationen toll herausgespieltes Tor, dem die Anerkennung von Schiedsrichter Felix Arnold versagt bleibt. Sein Linienrichter Oguz Yavuz hat den Ball vor dem Rückpass von Ralf Berger im Aus gesehen. Der Videopost scheint jedoch zu belgen, dass der Ball zu keinem Zeitpunkt die weiße Grundlinie überquert hat. Eine enge Entscheidung! Unterm Strich trennen der FC Türkspor Mannheim und der ASC Neuenheim sich in einem fairen Duell auf Landesliga-Topniveau leistungsgerecht 2 : 2. Am 1. November empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Uli Brecht und den Co-Coaches Pierre Heidicker ("Kompliment: Ihr habt alles umgesetzt") und Marcel Hofbauer die SpVgg 06 Ketsch. Am katholischen Feiertag Allerheiligen sollte den Anatomen der dringend nötige Heimsieg heilig sein! Joseph Weisbrod ( www.facebook.com/asceuenheim