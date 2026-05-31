"Leistungsgerechtes Remis" hält Volkmarode auf dem zwölften Platz

Volkmarode erwischte den besseren Start und ging bereits nach drei Minuten durch Florian Wendt in Führung. Trainer Collin Gerstung sprach von einem „sehr gut gespielten Angriff“ und einer „sehr, sehr guten ersten Halbzeit“ seiner Mannschaft. Das Pressing habe „ganz gut funktioniert“, während Acosta „am Anfang kaum richtig ins Spiel“ gekommen sei.

Nach dem frühen Rückstand kam Acosta besser ins Spiel und glich durch Niklas Neudorf zum 1:1 aus. Gerstung erklärte später, dass seine Mannschaft den Ball im eigenen Strafraum „nicht richtig klären“ konnte und dabei „ein bisschen zu halbherzig“ gewesen sei. Kurz vor der Pause brachte Maurice Franke den BSC dann sogar mit 2:1 in Führung. Der Freistoß sei laut Gerstung „unglücklicherweise reingegangen“, da der Ball vor dem Torwart auf einer Unebenheit aufgekommen sei.

Joshua Sievert verwies vor der Partie bereits auf die unterschiedliche Ausgangslage beider Teams. Während Volkmarode noch dringend Punkte benötigte, habe Acosta die eigenen Saisonziele bereits erreicht gehabt. Dennoch sei es wichtig gewesen, sich „teuer zu verkaufen“ und „Spiele nicht mehr richtig anzugehen“, komme für seine Mannschaft nicht infrage.

Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt. Nur eine Minute später traf erneut Florian Wendt zum 2:2. Wieder sei das Tor laut Gerstung „nach einem gut herausgespielten Angriff“ gefallen. Insgesamt habe Volkmarode im ersten Durchgang „wirklich die bessere Mannschaft“ gestellt.

Keine Tore in Hälfte zwei

Nach der Pause änderte sich das Bild. Gerstung sah nun den BSC stärker: „Da war BSC dann auch besser im Spiel drin.“ Seine Mannschaft sei „nicht mehr so präsent“ gewesen, während Acosta mehr Spielanteile hatte. Sievert sprach ebenfalls von einer „sehr fahrigen“ zweiten Halbzeit und erwähnte: „Mit Sicherheit war das auch keines der besseren Landesligaspiele“.

Beide Teams hatten im zweiten Durchgang noch Möglichkeiten auf den Sieg. Volkmarode vergab unter anderem eine Doppelchance mit einem Pfostenschuss, Acosta kam ebenfalls zu guten Möglichkeiten. Am Ende waren sich beide Trainer aber einig. „Das Unentschieden ist auf jeden Fall leistungsgerecht“, sagte Gerstung. Auch Sievert erklärte, das 2:2 spiegele das Spiel „ideal“ wider und sei „mehr als fair“.

Trotzdem zog der Acosta-Coach ein positives Fazit: „Wir haben uns gut verkauft, haben ein gutes letztes Heimspiel gemacht.“ Zudem habe die Mannschaft gemeinsam mit Fans, Freunden und Familien „einen richtig schönen Samstag“ bei der internen Saisonabschlussfeier verbracht. Zwar rutschte Acosta auf Platz elf, nachdem Northeim gewann, doch die Saison wurde versöhnlich uns sicher vor dem Abstieg abgeschlossen.

Volkmarode hingegen hofft weiterhin, den Platz zu halten und darauf, dass Egestorf-Langreder den Aufstieg in die Regionalliga noch realisiert.