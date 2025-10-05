Leistungsgerechtes Remis der Aramäer in Pfedelbach

Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Dennoch erarbeiteten sich auch die Aramäer Torgelegenheiten, wobei Thomas Inan gleich zwei größere Chancen für die Gäste vergab. In der 23. Minute musste Pfedelbachs Schlussmann einen Fernschuss von David Gotovac nach hinten abprallen lassen; der Ball zappelte jedoch nicht im Netz.

Im direkten Gegenzug zeigten die Pfedelbacher eine sehenswerte Kombination nach vorne. Nach Vorarbeit von Jann Baust und Sebastian Hack fand dabei ein harter Schuss von Marcel Gebert den Weg ins Netz zur 1:0-Führung (24.). Da die Hausherren auch in der Folge die größeren Spielanteile verbuchten, war die Pausenführung verdient.