Leistungsgerechtes Remis der Aramäer in Pfedelbach

Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Dennoch erarbeiteten sich auch die Aramäer Torgelegenheiten, wobei Thomas Inan gleich zwei größere Chancen für die Gäste vergab. In der 23. Minute musste Pfedelbachs Schlussmann einen Fernschuss von David Gotovac nach hinten abprallen lassen; der Ball zappelte jedoch nicht im Netz.
Im direkten Gegenzug zeigten die Pfedelbacher eine sehenswerte Kombination nach vorne. Nach Vorarbeit von Jann Baust und Sebastian Hack fand dabei ein harter Schuss von Marcel Gebert den Weg ins Netz zur 1:0-Führung (24.). Da die Hausherren auch in der Folge die größeren Spielanteile verbuchten, war die Pausenführung verdient.
Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Aramäer als die aktivere Mannschaft. In der 61. Minute musste Pfedelbachs Keeper Marvin Kahnt sein ganzes Können aufbieten und klärte einen gefährlichen Schuss von Milot Halilaj spektakulär zur Ecke. Nur drei Minuten später spielte Jermaine Wesley einen Traumpass auf David Gotovac, der diesen volley und unhaltbar zum 1:1 verwandelte.
Dieser Treffer schien eine Drangphase der Aramäer einzuleiten, die nun den Eindruck erweckten, das Spiel drehen zu wollen. Leider verpuffte diese Phase jedoch viel zu schnell. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.
Zu erwähnen ist noch, dass der Schiedsrichter die Partie außerordentlich souverän leitete.