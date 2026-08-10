Leistungsgerechtes Remis

Im zweiten Heimspiel in dieser Saison empfing Ulbering die Sportgemeinschaft Johannesbrunn-Binabiburg auf den heimischen Gefilden. Die Gäste konnten auch gleich die ersten gefährlichen Aktionen, für sich verzeichnen. Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich ein ausglichenes Geschehen und die Hausherren konnten nach 20 Minuten, durch ein Abstimmungsproblem in der Gäste- Hintermannschaft in Führung gehen. Wiederum durch ein Geschenk der Heim-Hintermannschaft glich der Gast 10 Minuten später aus und mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen.

Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich, auch den Temperaturen geschuldeter lauer Kick mit wenigTorraumszenen. Bis zuletzt blieb der Siegtreffer auf beiden Seiten in der Schwebe. Da dieser keinem gelang blieb am Ende in einem schwachen Spiel eine leistungsgrechte Punkteteilung.