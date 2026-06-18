In einem intensiven Spiel trennten man sich zum Abschluss 2:2 Unentschieden. Erst das zweite in der ganzen Saison. Bereits nach vier Minuten bekamen die Gäste nach einem Nebringer Missverständnis einen Foulelfmeter, den sie auch souverän verwandeln konnten. Der TVN ließ sich davon nicht beirren und bekam seinerseits nach 34 Minuten nach einem Foul an Kevin Humm einen Elfmeter. Mika Benz verwandelte sicher zum 1:1 Pausenstand. Nach der Pause hatte Raphael Kaya die große Führungschance für den TVN. Das Tor machten aber auf etwas kuriouse Weise die Gäste nach 58 Minuten. Keine zwei Minuten später besorgte Tim Widmann das 2:2. Die Gäste hatte dann noch eine gute Chance die Timo Kleine parierte. Ansonsten passierte nicht mehr viel vor den Toren und so stand am Ende ein leistungsgerechtes Remis.