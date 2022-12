Leistungsgerechtes Remis

Leistungsgerecht mit 1:1 trennte man sich mit dem VfL Oberjettingen. Gleich zu Beginn hatte der TVN di große Chance auf die Führung durch Johannes Schmidt. Fehlender Mut beim Abschluss verhinderte aber die frühe Führung. So gingen die Gastgeber relativ glücklich nach 12 Minuten in Führung. Trotz des Nackenschlags war der TVN die bessere Mannschaft und wurde nach einer knappen halben Stunde belohnt. Patrick Stock wurde im Strafraum gefoult und Eduard Spät eilte aus seinem Tor heraus und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1. In der zweiten Halbzeit waren dann die Gastgeber einen Tick besser. Großartige Chancen die aufs Nebringer Tor kamen gab es allerdings nicht zu verzeichnen und somit stand am Ende ein leistungsgerechtes Remis.