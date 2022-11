Leistungsgerechtes Remis

Die Gäste begannen sehr aggressiv und griffen Dampfach früh an. In der 10. Minute scheiterte ihr Stürmer Niklas Ehrlich am Keeper. Niklas Götz. Nach einer viertel Stunde wurde Dampach stärker. Zuerst scheiterte Adrian Hatcher am Keeper. Kurz drauf köpfte Patrick Winter nach einer genauen Flanke von Stefan Greb die 1:0 (19.)Führung. Die DJK war jetzt spielbestimmend. In der 28. Minute scheiterte zuerst Thiemo Persch und kurz drauf Adrian Hatcher am Keeper. In der 35. Minute wie aus dem Nichts ein umstrittener Foulelfmeter. Louis Göhring verwandelte humorlos zum 1:1 Ausgleich. Bis zur Halbzeit neutralisierten sich beide Teams. Der TSV kam mit mehr Dampf aus der Kabine und ihr Stürmer Göhring scheiterte in der 47. Minute Niklas Götz. Nach 55 Minuten fand Dampach besser ins Spiel. Kurz darauf verfehlte Luca Zeiss freistehend knapp das Leder. Die Gäste spielten aber immer wieder gefährlich nach vorne, und in der 65. Minute scheitert erneut Göhring am Keeper. Drei Minuten später köpfte sein Mannschaftskollege Domenic Lauterbach knapp links vorbei. Die DJK leistete sich in dieser Phase zu viele leichte Ballverluste. In der 78. Minute startete Stefan Greb einen Alleingang über das halb Feld, legte auf für Philipp Geßendorfer, doch der zielte aus guter Position über den Kasten. Zwei Minuten vor Schluss traf Andreas Kundmüller mit einem 25 Meter-Kracher nur die Latte. Insgesamt ein gerechtes Ergebnis.

Stimmen zum Spiel:

Oliver Kröner – Trainer DJK