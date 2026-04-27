Leistungsgerechtes FCN Remis gegen Bermaringen von Stefan Albrecht · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Mit einem torlosen Remis musste sich der FC Neenstetten gegen die in letzter Zeit sehr erfolgreichen Bermaringer Gäste zufrieden geben. Intensiv begann das Spiel, Sebastian Häge zielte in der 7. Minute knapp vorbei. Ansonsten war es eine halbe Stunde ein offener Schlagabtausch ohne klare Möglichkeiten. Didi Bassa verpasste dann die Direktabnahme nach Flanke von Gerwin Ulmer, anschließend war Mark Junginger rechts durch, scheiterte jedoch am Torhüter. Dann zwei Möglichkeiten für Bermaringen, erst ging eine Volley-Direktabnahme knapp vorbei, anschließend musst FCN-Torhüter Dominik Seibold per Fußabwehr retten (35., 37.). In der 43. Minute dann die große Chance zur FCN-Führung: Sebastian Häge hob den Ball über den Torhüter, aber auch übers Tor. Gerechtes Ergebnis zur Halbzeit.

Der FCN kam etwas besser aus der Kabine, riss das Spiel an sich. Jedoch stand auch die Gästeabwehr gut und es gab wenig klare Möglichkeiten. Bei einem Konter von Bermaringen ging der Abschluss knapp am Kreuzeck vorbei (67.). In der 80. Minute wiederum eine gute Reaktion von Dominik Seibold bei einem Schuss aufs kurze Eck. Die Siegchance für den FCN aber in der 84. Minute, als ein Kopfball-Aufsetzer von Gerwin Ulmer an die Unterkante der Querlatte sprang. Das war es dann, mehr ließen gute Abwehrreihen nicht zu. Bermaringen war der erwartet starke Gegner und lieferte ein Spiel auf Augenhöhe ab. Letztendlich war das Unentschieden leistungsgerecht, wenn auch der FCN etwas mehr vom Spiel hatte. Auch ohne Tore ein intensives und interessantes Spiel, ein 0:0 der besseren Sorte.