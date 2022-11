Leistungsgerechtes Ergebnis nach 90 Minuten

Am letzten Freitag pilgerten einige Hunderte Fans auf die Sportanlage an der Hanfeldstraße in Emmeln. Grund war das erste Liga-Derby seit Jahren zwischen dem SV Eintracht Emmeln und dem TUS Haren. Es kam wie allerorts gewünscht, denn es wurde ein intensives, aber immer faires Derby unter Flutlicht und toller Organisation und natürlich kaltem Bier bei angenehmen 18 Grad Außentemperatur. Auch dem sehr guten Schiedsrichter Ralf Korfhage ist ein großes Kompliment zu machen, zur einer sehr souveränen Spielleitung.

Die erste Torschussmöglichkeit für den SVE hatte Timon Krüssel in der ersten Minute, dessen Schuss aus 25m verpasste das Tor aber dann doch klar verfehlte. In der Folge hatte der TUS mehr vom Spiel und drückte gut aufs Tempo, was sich auch in fünf aufeinander folgenden Ecken ausdrückte. Es gab intensive Zweikämpfe in der dann doch ab der 15. Minute ausgeglichenen Partie in Halbzeit eins. Haren agierte mit einer Fünferkette, woraus wir aber im Verlauf der ersten Halbzeit kein Kapital schlagen konnten. Keine Mannschaft schonte sich im Derby, obwohl für dieses Wochenende ein Doppelspieltag angesetzt war. In der 16. Minute setzte sich Phi auf seiner Seite gut durch, flankte in die Mitte auf Jan, jedoch konnte der Torwart den gut getroffenen Ball gekonnt zur Ecke klären. Der Nachschuss der Ecke von Jonas brachte keine große Gefahr. Das war so ein bisschen der Startschuss für einen guten Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften, denn es gab nun Chancen im Minutentakt. Die nächste Chance gehörte dem TUS nach einer Ecke, doch konnte Timo von Lintel vor der Linie klären. Auch die nächste Möglichkeit durch Nico Kiepe wurde durch „Bolsi“ gut pariert auch eine Ablage auf Kuhl strich am Kasten von unserem Keeper vorbei. Bei dem darauffolgenden Angriff wird Jan mit einem guten Pass aus dem Halbfeld angespielt, der dann im Duell mit dem Torwart wohl berührt wird, allerdings bleibt der Pfiff vom Schiedsrichter aus (42. Min), da der Gästekeeper zuerst am Ball war und diesen auch berührte, aber eben auch Jan. Nur drei Umdrehungen später, setzt sich Matthis Müller über links durch, lässt zwei Gegenspieler stehen und zieht trocken ins untere linke Eck ab – die 1:0 Führung für die Eintracht – Halbzeit.