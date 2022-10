Leistungsgerechter Remis in Großhabersdorf

Bei wunderbarem Herbstwetter und vor großen Kulisse kam es am Sonntag Nachmittag zum Spiel der beiden Mannschaften mit perfekter Bilanz in der A-Klasse 5. Beide Vereine konnten bis dato alle ihrer sieben, respektive acht Saisonspiele gewinnen.



Das Spiel begann direkt in der 4. Minute mit einem Paukenschlag, als SVG-Stürmer Ammon den Ball mit dem ersten Torschuss nach einem Zuspiel durch Ünlü aus der Drehung sofort im Tor unterbringen konnte. Die Gäste ließen sich aber nicht schocken, und konnten in der 14. Minute ausgleichen: Torhüter Wenning konnte einen Freistoß nicht festhalten und Bernreuther musste drei Meter vor dem Tor nur noch den Fuß hinhalten. Auch im nächsten Spielabschnitt waren die Gäste etwas zielstrebiger und erzielten in der 33. Minute per Konter durch Graßler das 1:2. Nun wurde auch dem SV Großhabersdorf klar, dass dies heute kein Selbstläufer werden würde, und so schaltete die Heimmannschaft einen Gang hoch und belohnte sich wieder durch Ammon nach einer Kopfballablage von Schühlein in der 43. Minute noch vor der Halbzeit mit dem 2:2.