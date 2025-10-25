Leistungsgerechte Punkteteilung im Spitzenspiel

Vor heimischer Kulisse war es der SV Lippstadt, dem die ersten guten Vorstöße gelungen waren. Die Spielanteile waren ungefähr gleichmäßig verteilt. Im Laufe der Partie baute der Gastgeber etwas ab und ließ Rhynern immer besser ins Spiel kommen. Trotz einer relativ ausgeglichenen ersten Hälfte, hatte der Gast ein kleines Chancenplus zu verzeichnen gehabt. Gute Gelegenheiten ließen Karyagdi per Kopf(16.), Baya Baya im Eins gegen Eins(28.) und Jonah Wagner mit einem Schuss aus der zweiten Reihe(36.) aus, die allesamt am formstarken Luca Beermann scheiterten. "Es gab Chancen auf beiden Seiten. Es sind zwei gute Teams aufeinander getroffen."kommentierte Lippstadt Coach den ersten Durchgang.

Dreierkette der Gäste nur schwer zu knacken



Auf Lippstädter Seite vergab Muja eine Riesenmöglichkeit nach einem Zuspiel von Sansar(30.). "Da hatten wir das Glück auf unserer Seite. Da hätte es gut und gerne auch 1:0 für den SV Lippstadt stehen können" musste Rhynerns Coach bei der Aktion erstmal tief durchatmen. Trotz mehrerer Angriffsversuche, einem engagierten Auftritt fehlte offensiv die Durchschlagskraft. Ein wichtiger Faktor für die defensive Sicherheit bei Rhynern war die starke Dreierkette in der Abwehr um Schubert, Ratz und Wiese, die viele Zweikämpfe für sich entschieden haben und so zu einer wichtigen Stabilität im Spiel beitrugen.



Mehr Kampf, weniger Torraumszenen bekamen die Zuschauer im zweiten Durchgang geboten. Lange Zeit ließ die felsenfeste Abwehr der Westfalia überhaupt nichts anbrennen, nur einmal wurde es gefährlich, als Kohl aus der Not gedrungen es einfach mal mit einem Distanzschuss versuchte und dabei an Schlussmann Balkenhoff scheiterte(75.)

Ansonsten passierte kaum mehr was gefährlichen in den Strafräumen, wenn dann war Luca Beermann zur Stelle oder die Abwehrreihen erledigten einen soliden Job. "In so einem Spiel geht es dann auch mal einfach darum, die Kleinigkeiten auf seine Seite zu ziehen. Das haben wir heute verpasst"so der Trainer von Lippstadt.