Leistungsgerechte Punkteteilung

Denn der Kontrahent erwies sich im ersten Durchgang als die über weite Strecken bessere Mannschaft. Hingegen war der Spielaufbau bei den Hausherren durch viele Ungenauigkeiten geprägt. So blieben Einschussgelegenheiten für die Einheit Mangelware. Der VfR tauchte in einer eher chancenarmen Begegnung aber immer mal wieder gefährlich vor dem Kasten von Erik Rößler auf. So bei einem Freistoß (13.) und einem Schrägschuss (29.). Dass wenig später das 1:0 fiel, war zwar nicht unbedingt zwingend, aber durchaus verdient, denn auch „Oldie“ Sebastian Mai, der im Nachwuchs einige Zeit einst in Rudolstadt seine Ausbildung kickte, visierte das Rößler-Gehäuse an (44.) Wie Trainer Martin Wirth, der den urlaubenden Riccardo Aust vertrat, im Gespräch nach Spielschluss bemerkte, habe er die Gastgeber stärker erwartet. Wörtlich sagte er: „Es ist ein bisschen schade, dass wir es zu passiv angegangen sind. Wir hätten mutiger sein können.“

Im zweiten Abschnitt präsentierte sich der Aufsteiger deutlich präsenter. Das sah auch Neu-Coach Josef Bresigke so: „In der 1. Halbzeit war Lobenstein besser und wir waren das im zweiten Abschnitt. Dabei hatten wir sogar Möglichkeiten zum 2:1.“ Zwar erarbeitete sich auch der FC nicht Chancen am Fließband, aber manche Torannäherung wurde erst im letzten Moment gestoppt. So kam der Ausgleich durch Marius Trunk, der freie Bahn hatte und einschoss (78.), nicht überraschend. Mit dem Remis können beide Mannschaften und auch ihre Trainer leben. „Wir haben uns vorgenommen, nach der Pause noch eine Schippe drauf zu legen. Doch das ist uns nicht gelungen. Wir rennen 15 bis 20 Minuten vom Spielverlauf hinterher. Deshalb bin ich mit dem Punkt sehr zufrieden, weil die Anteile dann bei Rudolstadt waren. Wir haben nur noch versucht, mit Zweikämpfen das Spiel über die Runden zu bekommen“, analysierte Martin Wirth. Er wusste zudem auch die angenehme Atmosphäre, inklusive der Moderation, bei der Partie einer 2. Mannschaft in Rudolstadt zu schätzen. Josef Bresigke zog dieses Fazit: „Man hat gesehen, dass wir heute gegen eine sehr gestandene Landesklasse-Mannschaft angetreten sind. Die ist sehr erfahren gewesen, wobei wir noch zwei A-Junioren am Start hatten. Wir haben alle viel gelernt und ich denke, dass das Unentschieden auch in Ordnung geht.“