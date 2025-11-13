Leistungsfußball-Aus in Sittensen trifft Talente hart

In diesen Tagen wird viel über den VfL Sittensen gesprochen: über das Ende des Leistungsfußballs und die Zukunft des Gesamtvereins. Wenig aber über die Nachwuchsspieler, die direkt betroffen sind. So ist die Situation für die Jugendlichen.

Sonnabendabend, das Spiel der U17 des VfL in der Niedersachsenliga gegen Lohne ist noch keine Stunde vorbei. Es war eine intensive Begegnung, in der das durch Verletzungen geschwächte Team des Gastgebers sich bis zum Schluss hervorragend gewehrt hat, am Ende aber eine unglückliche 1:2-Niederlage hatte hinnehmen müssen.

Vielen anderen Spielern geht es ähnlich, so schrieb eine Mutter wenige Tage nach dem das Aus des VfL-Leistungsfußballs feststand: „Mein Sohn und einige seiner Mannschaftskameraden befinden sich noch wie in einer Ohnmacht. Er weiß noch gar nicht, was er möchte. Es ist wirklich traurig, wie schnell so eine Mannschaft auseinanderbrechen kann.“

Der 15-jährige Hannes Gohde hat in diesem Spiel sein Debüt in der U17-Niedersachsenliga gegeben. Es war eine gute Talentprobe für den jungen Spieler. Dabei haben auch den gebürtigen Sittenser die letzten Tage mitgenommen. „Ich war geschockt, als mir meine Eltern erzählten, dass mit dem Leistungsfußball in Sittensen Schluss sein soll, meine Mannschaft zerbricht“, erzählt der Schüler der KGS Sittensen. „Mich hat das echt mitgenommen. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte.“

Vom Ende des Leistungsfußballs in Sittensen sind vier Teams von der U14 bis zur U17 betroffen. Es sind Mannschaften, die in den vergangenen Jahren zusammengewachsen sind und die weitaus mehr waren, als die Ansammlung von zusammengeholten Talenten. Sie waren eine - und das hört man immer wieder, wenn man mit Spielern, Trainern oder Eltern spricht - große Gemeinschaft.

Gemeinschaft in den Teams war für die Jugendliche wie eine Familie

Das gilt vor allem für die U17, die Vorzeige-Elf des VfL, die absurderweise bis zu diesem Spiel gegen Lohne, noch den Aufstiegsplatz zur Regionalliga hätte erreichen können. Hier gehört David Atta zu den Leistungsträgern.

„Ich habe fast vier Jahre beim VfL gespielt“, erzählt der 16-jährige Gymnasiast, der im Inari-Hof Kinderheim in Horstedt lebt. „Es war für mich viel mehr als nur ein Fußballverein. Der VfL war ein Stück Heimat. Meine Mitspieler sind mittlerweile meine Brüder. So eng sind wir nach den letzten Jahren miteinander verbunden. Mir ging es echt schlecht nach dieser Entscheidung!“

Groß sei die Wut, die Enttäuschung, das Unverständnis über das Ende des Leistungsfußballs in Sittensen bei ihm und seinen Mitspielern, erzählt Atta. „Es war für uns ein Schlag. Uns wurde da etwas genommen“, so der frühere Union-Spieler.

Sowohl Gohde als auch Atta erzählen von Trainingslagern, Fahrten und Turnieren mit dem VfL. Gemeinsame Erlebnisse, die prägend waren: „Das werde ich nie vergessen“, so Atta. „Diese Jahre werde ich immer in guter Erinnerung behalten. Es ist ja auch ein Stück weit meine Kindheit gewesen.“ Hannes Gohde fügt hinzu: „Es war einfach eine coole Zeit. Es war schön, dass ich das alles bei meinem Heimatverein mitmachen konnte - die ganzen Erfolge, Aufstiege und Meisterschaften.“

Über 100 Kinder und Jugendliche sind vom Ende der VfL-Teams betroffen

Diese letzten Wochen des VfL-Leistungsfußballs sind für die über 100 davon betroffenen Jugendlichen eine merkwürdige Zeit. Trainiert wird nur noch eingeschränkt. Viele Spieler stehen mit anderen Vereinen in Kontakt, trainieren dort zur Probe mit.

Die jungen Spieler hätten nun sagen können: ‚Ihr könnt uns alle mal, wir spielen nie wieder für Sittensen‘. Aber gerade das wollten sie nicht. „Wir haben das besprochen und gemeinsam entschieden, die Saison bis zur Winterpause durchzuziehen. Uns ist es wichtig, dass wir uns hier vernünftig verabschieden“, erzählt Atta wenige Tage vor der Mitgliederversammlung des Gesamtvereins.

„Es sollte keiner allein zu einem anderen Verein wechseln“

Und ein Stück von diesem besonderen Zusammengehörigkeitsgefühl möchten sie auch hinüber in ihre neuen Teams retten. „Auch das haben wir innerhalb der Mannschaft besprochen. Es sollte keiner allein zu einem anderen Verein wechseln“, so Atta, der nach dem Winter - wie auch einige andere Mitspieler - zum JFV A/O/B/H/Heeslingen wechseln wird.

Hannes Gohde hat sich ebenfalls bereits entschieden. Er wird dem VfL, dem er schon von klein auf verbunden ist, treu bleiben. „Ich wechsele in unsere zweite Mannschaft, spiele dort mit meinen Freunden in Sittensen weiter“, so der 15-Jährige.

Viele andere Spieler hängen dagegen noch in der Luft, wissen nicht, wie esweitergehenn soll. „Ich hoffe, es wird kein Spieler dem Fußball verloren gehen. Wir helfen, wo wir können“, so der scheidende sportliche Leiter Adrian Timmermann.