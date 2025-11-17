Leistungsabfall nach der Pause besiegelt Erdweger Niederlage

Trotzdem agierte Erdweg im ersten Durchgang dominierender. Allerdings verhinderten Ungenauigkeiten im Passspiel, dass aus den Angriffen zwingende Chancen entstanden. Die größte Möglichkeit zur frühen Führung hatte Stefan Stegmair, der aus fünf Metern den Ball jedoch nicht sauber verarbeiten konnte.

Nur drei Wochen nach dem 2:1-Heimerfolg traf die SpVgg Erdweg erneut auf den SV Niederroth – dieses Mal auswärts. Bereits vor Anpfiff waren die Voraussetzungen schwierig: Mit den Stammspielern Rumler, Mayr (beide verletzt) und Lehmann (Urlaub) fielen gleich drei Leistungsträger aus. Und es sollte nicht besser werden: In der ersten Halbzeit verletzten sich zusätzlich Korbinian Göttler (27.) und Ilgar Can (45.), was Erdwegs Optionen weiter einschränkte.

Rückstand – Ausgleich – Aluminium

In der 15. Minute nutzte Niederroth eine Umschaltsituation eiskalt aus. Nach einem schnellen Konter traf Mateo Velic mit einem präzisen Schuss aus dem Sechzehnereck zum 1:0. Erdweg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und suchte weiter konsequent den Weg nach vorne.

In der 32. Minute folgte der verdiente Ausgleich: Eine Flanke von Andreas Obesser aus dem Halbfeld nahm Kapitän Anton Burghart technisch stark mit, tankte sich gegen einen Gegenspieler durch und vollendete zum 1:1. Kurz vor der Pause hätte Erdweg die Partie sogar drehen können, doch ein sehenswerter Distanzschuss von Benjamin Trinkl klatschte nur an die Unterlatte. Mit dem 1:1 ging es in die Kabine – ein Ergebnis, das der Erdweger Leistung entsprach, auch wenn mehr möglich gewesen wäre.

Leistungsabfall nach dem Seitenwechsel

Erdweg wollte in der zweiten Halbzeit an die starke erste anknüpfen, doch das Gegenteil trat ein. Viele einfache Ballverluste, fehlende Präzision im Aufbau und kaum kontrollierte Offensivaktionen prägten das Spielbild. Niederroth nutzte diese Schwächephase konsequent aus.

Beim 2:1 in der 58. Minute bekam Biljesko zu viel Platz vor dem Strafraum und traf unbedrängt ins Eck. Zehn Minuten später erhöhte Rau auf 3:1 – allerdings unter klarer Mithilfe des Schiedsrichters. Ein im passiven Abseits stehender Niederrother kreuzte den Laufweg von Stegmair und hinderte ihn am Eingreifen, doch der Pfiff blieb aus. Niederroth spielte den Angriff zu Ende und stellte auf 3:1.

Anschlusstreffer bringt Hoffnung – doch Niederroth kontert eiskalt

Nach einer gelb-roten Karte für Bilkic (75.) spielte Niederroth zu zehnt weiter. Erdweg nutzte die Überzahl prompt: Bartholomäus Burghart verkürzte auf 3:2 und brachte die Hoffnung zurück.

Die Schlussphase gehörte vollständig Erdweg. Man warf alles nach vorne, drückte auf den Ausgleich, fand aber keinen klaren Weg durch die dicht gestaffelte Niederrother Defensive. In der Nachspielzeit nutzte Niederroth einen Konter zum 4:2-Endstand und machte damit den Deckel drauf.

Fazit

Nach einer vielversprechenden ersten Halbzeit hätte Erdweg mehr mitnehmen können, doch zu viele Unkonzentriertheiten, die vielen Ausfälle und eine schwache zweite Hälfte führten letztlich zu einer verdienten Niederlage.

Ausblick

Im nächsten Auswärtsspiel gegen Spitzenreiter Günding muss Erdweg wieder strukturierter auftreten und die einfachen Ballverluste abstellen. Gelingt das, kann man dem Favoriten durchaus Probleme bereiten.