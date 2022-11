Leistung stimmte, Ergebnis nicht – Niederlage in der Fuggerstadt

So., 13.11.2022, 14:30 Uhr

Am vergangenen Sonntag war unsere zweite Mannschaft beim FV Weissenhorn gefordert. Über den gesamten Spielverlauf boten unsere Jungs eine engagierte, kämpferische Leistung und machten den Hausherren das Leben schwer. Aufgrund der eher tiefstehenden Herangehensweise und resoluten Verteidigungsweise der Staiger Kicker kam Weißenhorn nur selten zu guten Abschlusssituation. Wenn dann wurde es durch Standardsituationen gefährlich. So fiel auch das 1:0 nach einem Eckball, als der gegnerische Torjäger zur Stelle war und abstaubte. Auch im zweiten Spielabschnitt bot sich das gleiche Bild: Staig kämpfte mit Mann und Maus und versuchte selber Chancen zu kreieren. Nach 50 Minuten mussten unsere Mannen einen weiteren Gegentreffer schlucken, gaben aber weiter nicht auf und kamen wenige Zeigerumdrehungen später zum Anschlusstreffer – allerdings entscheid der Schiedsrichter fälschlicherweise auf Abseits. Wenig später pfiff der Unparteiische dann einen zweifelhaften Foulelfmeter für die Gastgeber, welcher zum 3:0 für den FVW verwandelt wurde. Doch die Amann-Elf kam noch zum verdienten Anschlusstreffer: David De Buhr umkurvte den herauseilenden Keeper und traf zum 3:1-Endstand. Unserem Team 2 konnte man an diesem Tag eine gute kämpferische Mannschaftsleistung attestieren, die allerdings leider nicht zu Punkten führte.