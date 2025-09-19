Leistung passt, das Ergebnis nicht: Hankofen unterliegt Würzburg

Die Hausherren machten ihre Sache im ersten Durchgang gut, waren hellwach und präsent in den Zweikämpfen. Nach einer Viertelstunde bot sich Daniel Zormeier die Mega-Chance zur Führung, als er plötzlich freie Fahrt hatte und mutterseelenallein vorm Würzburger Kasten auftauchte. Kickers-Keeper Johann Hipper machte das aber ganz stark, kam raus, machte sich groß und parierte den nicht mal schlecht getretenen Versuch überragend (15.). Was kam von den Kickers? Enttäuschend wenig, die "Rothosen" waren über weite Strecken harmlos und taten sich gegen kompakte "Dorfbuam" enorm schwer. Es dauerte bis zur 36. Minute, ehe es mal richtig knapp wurde. Eliot Muteba setzte von links zum Dribbling an, zog nach innen und schlenzte die Kugel Richtung langes Eck - knapp vorbei! Ansonsten kam nicht viel vom Titelkandidaten - ein sehr dünner Auftritt.

Kurz nach dem Seitenwechsel war es wieder Muteba, der sich einem Torerfolg annäherte. Er scheiterte aber aus rund 14 Metern an Hankofens Schlussmann Basti Maier. Die Kickers übernahmen nun das Kommando und wurden druckvoller, Hankofen kam nicht mehr so konsequent in die Zweikämpfe. Die SpVgg bettelte in dieser Phase fast um den Gegentreffer. Wiederum Maier parierte stark in der 57. Minute, als Daniel Meisel von der Strafraumgrenze abziehen konnte. Der Keeper hielt nun Hankofen im Spiel, gegen Nischalke klärte er wenige Zeigerumdrehungen später erneut in höchster Not. Die Zuschauer auf der Tribüne rümpften die Nasen: Würde das lange gutgehen? Nein!



Nach einer Ecke köpfte Kapitän Peter Kurzweg am langen Pfosten postiert zum 0:1 ein (63.) Mittlerweile war das auch verdient! Die Kickers verpassten es im Anschluss, den Sack zuzumachen und ließen die SpVgg im Spiel drin. Und das bestraften die Gastgeber! Der eingewechselte Jonas Hoffmann, Siegtorschütze vergangene Woche gegen die Bayern-Amateure, unterstrich erneut seine Jokerqualitäten, flankte von rechts optimal nach innen und Tobias Lermer musste nur noch den Schlappen reinhalten - 1:1 (85.).



Aber die Würzburger reagierten nicht geschockt, sondern schlugen nur drei Minuten später prompt zurück. Dominik Meisel wuchtete aus zentraler Position die Kugel zum 1:2 ins Netz - Ekstase bei den Kickers (88.)! Hankofen schüttelte sich kurz und nahm nochmal Anlauf. Doch die Kickers überstanden auch die sechsminütige Nachspielzeit unbeschadet und mit der letzten Aktion machte der eingewechselte Cherif Cissé den Deckel drauf - 1:3 (90.+6). Unmittelbar danach war Schluss.

Die Stimmen zum Spiel

Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Ich glaube, wir haben ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften gesehen, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Fußballerisch haben wir auch ziemlich viel gezeigt. Der entscheidende Unterschied war, dass wir die Flanken nicht in die Box gebracht haben. Auf der anderen Seite hat eine Unstimmigkeit dazu geführt, dass wir die Flanke zum 1:2 nicht verteidigen konnten. Mit tut es heute wahnsinnig leid für meine Jungs, sie hätten sich einen Punkt verdient gehabt. Ich sage aber auch ganz klar: Die Richtung stimmt, und ich bin total zuversichtlich, dass wir unsere Punkte gegen Mannschaften auf Augenhöhe holen werden. Nach so einem Auftritt gegen Würzburg zolle ich meiner Mannschaft allen Respekt."

Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Sehr schwierig zu bestehen, erste Halbzeit sehr ausgeglichen. Folgerichtig 0:0 zur Pause. zweite Halbzeit war`s dann einfacher, als wir in Führung gegangen sind. Stolz, nach 1:1 nicht die Köpfe hängen gelassen. Unterm Strich ein hart erkämpfter, aber verdienter Erfolg."