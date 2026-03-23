Leistung mit zwei Gesichtern: Helstorf spielt 2:2 in Neuenkirchen

Helstorf bestimmte die erste Hälfte nahezu vollständig. Die Gäste traten dominant auf, setzten Neuenkirchen früh unter Druck und erspielten sich mehrere Torchancen. In der 26. Minute fiel folgerichtig die Führung: Nach einem vom Torwart abgewehrten Ball reagierte Thorben Neugebauer am schnellsten und schob aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Auch in der Folge blieb Helstorf die aktivere Mannschaft, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen. Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, sodass es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Neuenkirchen kam mit mehr Intensität aus der Kabine und drängte Helstorf zunehmend in die eigene Hälfte. Der Druck der Gastgeber zahlte sich in der 60. Minute aus: Nach einem langen Einwurf verlängerte Cedric Fehse den Ball per Hinterkopf über Torhüter Kai-Jan Machulla hinweg zum 1:1.