Leistung mit zwei Gesichtern: Helstorf spielt 2:2 in Neuenkirchen

Helstorf bestimmte die erste Hälfte nahezu vollständig. Die Gäste traten dominant auf, setzten Neuenkirchen früh unter Druck und erspielten sich mehrere Torchancen. In der 26. Minute fiel folgerichtig die Führung: Nach einem vom Torwart abgewehrten Ball reagierte Thorben Neugebauer am schnellsten und schob aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Auch in der Folge blieb Helstorf die aktivere Mannschaft, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen. Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, sodass es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Neuenkirchen kam mit mehr Intensität aus der Kabine und drängte Helstorf zunehmend in die eigene Hälfte. Der Druck der Gastgeber zahlte sich in der 60. Minute aus: Nach einem langen Einwurf verlängerte Cedric Fehse den Ball per Hinterkopf über Torhüter Kai-Jan Machulla hinweg zum 1:1.
Trotz der nun dominanteren Phase der Hausherren ging Helstorf erneut in Führung. In der 78. Minute brachte Mika Pich einen Freistoß in den Strafraum, den Leon Koch mit dem langen Bein über die Linie drückte. Die Germania schien auf Kurs Auswärtssieg, musste jedoch in der Schlussphase erneut dem Druck standhalten.
Neuenkirchen stellte offensiv um, agierte mit einer Dreierkette und erhöhte nochmals die Intensität. In der 87. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Maximilian Meyer nahm einen abgewehrten Ball vor dem Strafraum direkt und traf mit einem wuchtigen Schuss in den Torwinkel zum 2:2-Endstand.
Am Ende spiegelte das Ergebnis den Spielverlauf wider. Helstorf überzeugte in der ersten Halbzeit, während Neuenkirchen im zweiten Durchgang die aktivere Mannschaft war. Mit nun 23 Punkten aus 19 Spielen steht der SV Germania Helstorf 1923 auf Rang elf der Bezirksliga 1 Hannover.
Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
TV Neuenkirchen – SV Germania Helstorf 2:2
TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke, Rajann Leymann (89. Rene Kube), Cedric Fehse (84. Robin Nürnberg), Richard Sikut, Jan Hülseberg, Til Mohrmann (59. Luca-Alexander Feßner), Florian Fröhlich, Marvin Luchtmann, Joris Dettmer, Mario Meyer, Bjarne Kohröde (59. Maximilian Meyer) - Trainer: Mustafa Cali
SV Germania Helstorf 1923: Kai-Jan Machulla, Sascha Bremer (71. Marvin Bremer), Mika Pich, Nils Bruns, Hajo Al Mahshoush (76. Dominik Kluttig), Max Gerns, Leon Koch (93. Moritz-Björn Bartels), Thorben Neugebauer, Lukas Bertram, Tobias Schild, Michael Draper (81. Jonathan Alisch) - Trainer: Matthias Maszke
Schiedsrichter: David Bavendiek
Tore: 0:1 Thorben Neugebauer (26.), 1:1 Cedric Fehse (60.), 1:2 Leon Koch (78.), 2:2 Maximilian Meyer (87.)